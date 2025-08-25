WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
Folha Popular
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seco
F&J Santos
APPATA
Ipiranga
Fitness
Império
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Niederle
Seu Manoel
Câmara

Comissão aprova projeto que isenta produtor rural de culpa por incêndio vizinho

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

25/08/2025 16h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3872/24, que isenta de responsabilidade o proprietário rural que não tiver contribuído, direta ou indiretamente, para queimada ou incêndio florestal iniciados em propriedade vizinha.

Se virar lei, o proprietário não poderá sofrer sanções aplicadas por órgãos ambientais nesses casos. O relator, deputado Ricardo Salles (Novo-SP), recomendou a aprovação da proposta de autoria do deputado Lucio Mosquini (MDB-RO).

Segundo Salles, a medida visa garantir maior segurança jurídica ao produtor rural. “Atualmente, inúmeros proprietários rurais têm sido penalizados administrativamente por incêndios originados em propriedades vizinhas, mesmo sem terem concorrido para o sinistro”, disse.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada /Câmara dos Deputados Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna obrigatório asilo gratuito em cidade com mais de 100 mil habitantes
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova teletrabalho para pessoas com deficiência quando houver compatibilidade
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
11°
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:
10°

Sensação

0.4 km/h

Vento

79%

Umidade

Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seco
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Meganet
Ipiranga
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Tarzan
F&J Santos
Unimed
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Unimed
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Sala
Últimas notícias
Há 35 minutos Avançar Mais na Saúde investe R$ 89,1 milhões em hospitais da Serra
Há 35 minutos Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
Há 1 hora Comissão aprova destinação de recursos de loterias para Comitê Brasileiro de Clubes
Há 1 hora Comissão aprova projeto que torna obrigatório asilo gratuito em cidade com mais de 100 mil habitantes
Há 1 hora Senado pode votar na quarta projeto que endurece penas para crimes violentos
Sicredi
Sicoob
Seco
Agro Niederle
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Império
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
APPATA
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Fitness
Sala
APPATA
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Seco
F&J Santos
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados