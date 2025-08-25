Comissão recebe ministro de Minas e Energia para falar sobre petróleo, energia nuclear e recursos de Itaipu

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (27), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Ele deverá prestar esclarecimentos sobre quatro temas principais:

denúncias envolvendo o uso do território brasileiro em esquema internacional de fraude nas exportações de petróleo da Venezuela;

suposta proposta de cooperação internacional na área de energia nuclear envolvendo Brasil, Rússia e China;

denúncias de sumiço de urânio do Brasil; e

gastos socioambientais realizados pela Itaipu Binacional após a quitação de sua dívida histórica, e o uso de nota reversal para modificar cláusulas do Tratado de Itaipu.

A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 3.

Os deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e Filipe Barros (PL-PR) apresentaram os requerimentos para a audiência.