Comissão recebe ministro de Minas e Energia para falar sobre petróleo, energia nuclear e recursos de Itaipu

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (27), o ministro de Minas e Energia, Alex...

25/08/2025 16h39
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados recebe, nesta quarta-feira (27), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Ele deverá prestar esclarecimentos sobre quatro temas principais:

  • denúncias envolvendo o uso do território brasileiro em esquema internacional de fraude nas exportações de petróleo da Venezuela;
  • suposta proposta de cooperação internacional na área de energia nuclear envolvendo Brasil, Rússia e China;
  • denúncias de sumiço de urânio do Brasil; e
  • gastos socioambientais realizados pela Itaipu Binacional após a quitação de sua dívida histórica, e o uso de nota reversal para modificar cláusulas do Tratado de Itaipu.

A reunião será realizada às 9 horas, no plenário 3.

Veja mais detalhes da reunião

Os deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e Filipe Barros (PL-PR) apresentaram os requerimentos para a audiência.

