WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Sala
Mercado do povo
APPATA
Seco
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seu Manoel
Ipiranga
Justiça

Moraes esclarece decisão que suspende processos sobre dados do Coaf

Suspensão vale somente para casos que não seguiram entendimento do STF

25/08/2025 18h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), esclareceu nesta segunda-feira (25) sua própria deliberação que suspendeu decisões judiciais envolvendo o compartilhamento de dados de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) requisitados sem decisão judicial prévia.

O esclarecimento de Moraes foi feito após o Ministério Público de São Paulo (MPSP) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) alertarem que a abrangência ampla da decisão poderia criar dificuldades para o combate ao crime organizado.

Ao analisar a questão, Alexandre de Moraes esclareceu que sua decisão vale somente para os casos que não seguiram o entendimento do Supremo, que, no ano passado, validou o compartilhamento sem autorização judicial prévia .

“Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”, esclareceu o ministro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

Na semana passada, Moraes determinou a suspensão de todas as decisões judiciais que estão em tramitação no país e questionam a legalidade do repasse de dados financeiros do Coaf sem autorização judicial.

O pedido de suspensão foi feito pela PGR após o órgão citar decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outras instâncias que anularam relatórios de inteligência e processos de fiscalização da Receita Federal utilizados em investigações.

Após a decisão, o MPSP e a PGR afirmaram que a decisão do ministro está sendo usada pela defesa de investigados que requereram a anulação de relatórios de inteligência financeira (RIFs).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil AGU pede à PF investigação sobre fake news contra Banco do Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Gilmar Mendes veta repasse de dados do Coaf sem autorização judicial
© José Cruz/Agência Brasil Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:

Sensação

0.69 km/h

Vento

85%

Umidade

Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Seco
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado do povo
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Tarzan
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Império
Fitness
Sicredi
Ipiranga
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Seco
Império
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Sala
Ponto Grill
Meganet
Unimed
Fitness
Últimas notícias
Há 3 horas Chile e Arábia Saudita retiram restrição à carne de frango do Brasil
Há 3 horas Comissão aprova proposta para obrigar uso de audiodescrição em eventos do poder público
Há 4 horas AGU pede à PF investigação sobre fake news contra Banco do Brasil
Há 4 horas Comissão aprova proposta de isenção do Imposto de Renda a idoso com comorbidade
Há 4 horas Comissão aprova projeto que obriga operadoras a fornecer à polícia dados sobre celulares irregulares
Seco
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Império
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
F&J Santos
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Império
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
Meganet
Seco
F&J Santos
Unimed
APPATA
Rádio Municipal
Raffaelli
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Sicoob
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados