Uso sustentável do bioma e monitoramento dos gases de efeito estufa nos sistemas produtivos estarão em debate na Expointer

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) marcarão presença na Expointer 2025 com uma programação especial. No estande da Sema e da Fepam, no Pavilhão Internacional, o público contará com atendimentos técnicos, esclarecimento de dúvidas, além de oportunidades de conexão e negócios, reforçando o compromisso do Estado com a sustentabilidade e o diálogo com a sociedade.
A programação contempla, ainda, uma série de lançamentos, entregas de licenças ambientais, debates, painéis e parcerias estratégicas voltadas à transição energética, à conservação ambiental e ao fortalecimento do desenvolvimento sustentável.
Feira é vitrine importante
A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, destaca que a Expointer é uma vitrine importante para mostrar o protagonismo do Rio Grande do Sul nas agendas ambiental e energética.”Queremoscompartilhar com a sociedade os avanços do Estado com a sustentabilidade, a transição energética e a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, reforçando que o diálogo com o setor produtivo é fundamental para construirmos juntos um futuro melhor”, afirma Marjorie.
Programação da Sema na Expointer
Com a participação, Sema e Fepam reforçam o papel do Rio Grande do Sul como protagonista em políticas ambientais, inovação energética e sustentabilidade, fortalecendo o diálogo entre governo, setor produtivo e sociedade.
Atendimentos técnicos ao público
No estande da Sema e da Fepam, no Pavilhão Internacional, especialistas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas e orientar cidadãos em demandas como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (Siout) e acesso e cadastro ao Sistema Online de Licenciamento Ambiental (Sol). O atendimento acontecerá todos os dias, das 13h30 às 17h30.
Sobre a Expointer
A Expointer é a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, realizada anualmente no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O evento reúne expositores, produtores, empresários, técnicos e visitantes do Brasil e do exterior para apresentar inovações tecnológicas, tendências do agronegócio e fomentar negócios no setor agropecuário.
Texto: TamiresTuliszewski/ Ascom Sema
Edição: Secom
