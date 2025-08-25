Uso sustentável do bioma e monitoramento dos gases de efeito estufa nos sistemas produtivos estarão em debate na Expointer

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) marcarão presença na Expointer 2025 com uma programação especial. No estande da Sema e da Fepam, no Pavilhão Internacional, o público contará com atendimentos técnicos, esclarecimento de dúvidas, além de oportunidades de conexão e negócios, reforçando o compromisso do Estado com a sustentabilidade e o diálogo com a sociedade.