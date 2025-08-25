WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Mercado do povo
Seco
F&J Santos
Sala
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
Tarzan
Fitness
Unimed
Império
Rádio Municipal
Folha Popular
Justiça

AGU pede à PF investigação sobre fake news contra Banco do Brasil

Posts nas redes incentivam correntistas a retirar dinheiro do banco

25/08/2025 20h16
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) encaminhou à Polícia Federal (PF) pedido de abertura de investigação para apurar a divulgação de fake news envolvendo o Banco do Brasil .

No ofício, a AGU cita diversas publicações nas redes sociais que pedem aos correntistas do banco que retirem dinheiro das contas devido à aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras.

Na avaliação do órgão, as mensagens pretendem “gerar caos no Sistema Financeiro Nacional”.

“Observa-se uma ação articulada de disparo massivo de publicações que buscam aterrorizar a sociedade com a perspectiva iminente de um colapso no sistema”, diz a AGU.

Na petição enviada à PF, a AGU cita postagens dos deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para instigar a retirada de recursos do banco.

Lei Magnitsky

No mês passado, os Estados Unidos anunciaram sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes , com base na Lei Magnitsky, norma norte-americana que prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos.

A lei prevê o bloqueio de contas bancárias, ativos e aplicações financeiras nos Estados Unidos, a proibição de transações com empresas americanas que estão no Brasil, além do impedimento de entrada no país.

Banco do Brasil

Na sexta-feira passada (22), o Banco do Brasil (BB) anunciou que tomaria ações judiciais após ataques bolsonaristas em redes sociais . Postagens com fake news sobre a existência de sanções estrangeiras e de bloqueio de ativos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) recomendam a retirada de recursos da instituição financeira.

A Agência Brasil tenta contato com os parlamentares citados pela AGU.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Gilmar Mendes veta repasse de dados do Coaf sem autorização judicial
© Valter Campanato/Agência Brasil Moraes esclarece decisão que suspende processos sobre dados do Coaf
© José Cruz/Agência Brasil Moraes dá 48 horas para PGR opinar sobre explicações de Bolsonaro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:

Sensação

0.69 km/h

Vento

85%

Umidade

Ipiranga
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Império
Sicredi
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
F&J Santos
Império
Seco
Ponto Grill
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Últimas notícias
Há 3 horas Chile e Arábia Saudita retiram restrição à carne de frango do Brasil
Há 3 horas Comissão aprova proposta para obrigar uso de audiodescrição em eventos do poder público
Há 4 horas AGU pede à PF investigação sobre fake news contra Banco do Brasil
Há 4 horas Comissão aprova proposta de isenção do Imposto de Renda a idoso com comorbidade
Há 4 horas Comissão aprova projeto que obriga operadoras a fornecer à polícia dados sobre celulares irregulares
Raffaelli
F&J Santos
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
Seco
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Tarzan
Império
Mercado do povo
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Meganet
Tarzan
Império
Ponto Grill
Unimed
Sala
Ipiranga
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Rádio Municipal
Sicredi
F&J Santos
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Sala
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Ponto Grill
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Seco
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados