WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Folha Popular
Sicoob
APPATA
Niederle
Império
Unimed
F&J Santos
Lazzaretti
Câmara

Comissão aprova proposta para obrigar uso de audiodescrição em eventos do poder público

Proposta segue em análise na Câmara

25/08/2025 20h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 5594/23 , que torna obrigatório o uso de audiodescrição nas sessões plenárias e nos eventos do poder público. Atualmente, a legislação prevê diversas formas de interação dos cidadãos com deficiência, como a Língua Brasileira de Sinais (Libras), o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados e os dispositivos multimídia.

O projeto, da deputada Dayany Bittencourt (União-CE), estabelece que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário promovam a acessibilidade nas sessões plenárias, comunicados e propagandas transmitidas por áudio e vídeo nos canais de televisão ou pela internet. A proposta inclui a mudança no Estatuto da Pessoa com Deficiência .

Sala de aula
A proposta também prevê oferta de audiodescrição no sistema educacional, além dos já previstos ensinos de Libras e Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva, com o objetivo de ampliar habilidades funcionais dos estudantes.

Para o relator, deputado Sidney Leite (PSD-AM), a audiodescrição, em conjunto com outras tecnologias assistivas, pode proporcionar às pessoas com deficiência visual condições para realizarem atividades pedagógicas com autonomia, potencializando aprendizagem e desenvolvimento. "Fica evidente a importância do uso da audiodescrição nas interações pedagógicas com estudantes com deficiência visual", disse.

Sidney Leite apresentou emenda ao texto para destacar a audiodescrição como recurso de tecnologia assistiva. "Com isso, ela deixa de ter um caráter meramente exemplificativo, passando sua oferta a integrar claramente o rol de incumbências do poder público e das instituições privadas em matéria de educação", argumentou o relator.

Próximos passos
O projeto ainda será analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta de isenção do Imposto de Renda a idoso com comorbidade
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que obriga operadoras a fornecer à polícia dados sobre celulares irregulares
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que busca ampliar realização de autópsias nos IMLs
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
Tempo nublado Máxima: 11° - Mínima:

Sensação

0.69 km/h

Vento

85%

Umidade

F&J Santos
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Unimed
Sicoob
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
Império
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Ipiranga
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Império
Seu Manoel
Municípios
Miraguaí - RS
Comerciantes de Miraguaí temem aumento da criminalidade após dois crimes em 24 horas
Barra do Guarita - RS
Município e Brigada Militar alinham ações do PROERD para escolas
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Meganet
Seco
Últimas notícias
Há 3 horas Chile e Arábia Saudita retiram restrição à carne de frango do Brasil
Há 3 horas Comissão aprova proposta para obrigar uso de audiodescrição em eventos do poder público
Há 4 horas AGU pede à PF investigação sobre fake news contra Banco do Brasil
Há 4 horas Comissão aprova proposta de isenção do Imposto de Renda a idoso com comorbidade
Há 4 horas Comissão aprova projeto que obriga operadoras a fornecer à polícia dados sobre celulares irregulares
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Sala
Seco
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 4 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 6 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 6 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Seco
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Agro Niederle
Império
Seu Manoel
Fitness
Raffaelli
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Seco
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados