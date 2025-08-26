WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Sala
Meganet
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Folha Popular
Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Seco
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Justiça

STF abrirá credenciamento para acompanhar julgamento de Bolsonaro

Interessados devem preencher formulário eletrônico

26/08/2025 08h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai abrir credenciamento para o público em geral que pretende acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados, que são réus do núcleo 1 da trama golpista. As sessões estão marcadas para ocorrer entre os dias 2 e 12 de setembro.

O credenciamento também é destinado aos advogados dos réus dos demais três núcleos da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que querem acompanhar o julgamento.

Os interessados devem preencher um formulário eletrônico e enviá-lo até as 14h da próxima quinta-feira (28). Durante o preenchimento, deverá ser indicado o horário e o dia que o interessado pretende comparecer.

A confirmação de inscrição será enviada pelo cerimonial do STF até o dia 1° de setembro.

Núcleo 1

O julgamento de Bolsonaro será feito pela Primeira Turma, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux .

Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

Saiba quem são os réus do núcleo 1:

Jair Bolsonaro - ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022.

Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil AGU pede à PF investigação sobre fake news contra Banco do Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Gilmar Mendes veta repasse de dados do Coaf sem autorização judicial
© Valter Campanato/Agência Brasil Moraes esclarece decisão que suspende processos sobre dados do Coaf
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.77 km/h

Vento

54%

Umidade

Sala
Império
Ipiranga
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
F&J Santos
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS
Tenente Portela - RS
Cursinho Augusto Opé da Silva é referência em preparação indígena para vestibulares
Ipiranga
Seco
Mercado Balestrin
Sicoob
Fitness
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Últimas notícias
Há 30 minutos CMA aprova aumento da punição para maus-tratos a animais
Há 30 minutos Guarda compartilhada de pets em caso de separação vai a CCJ
Há 30 minutos Prévia da inflação oficial de agosto recua 0,14%, diz IBGE
Há 1 hora Projeto regulamenta mediação para conflitos trabalhistas
Há 1 hora Comissão debate o Plano Anual de Fiscalização e Controle para 2025
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Sicredi
Seco
Tarzan
Sala
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Meganet
Unimed
Ponto Grill
Império
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 7 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 7 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
Unimed
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Império
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Meganet
Seco
Unimed
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Fitness
F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados