WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Unimed
Império
Sala
Niederle
Meganet
Mercado do povo
Folha Popular
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
Microrregião

Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios, incluindo cidades da microrregião

Além dos repasses oriundos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e das prefeituras, também foram liberados R$ 10,7 milhões por meio da Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

26/08/2025 10h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom
“Este investimento de mais de R$ 30 milhões reafirma nosso compromisso com a cultura e com os artistas gaúchos“, disse Leite - Foto: Maurício Tonetto/Secom
“Este investimento de mais de R$ 30 milhões reafirma nosso compromisso com a cultura e com os artistas gaúchos“, disse Leite - Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite anunciou na tarde de segunda-feira, 25, um investimento de R$ 30,93 milhões que será repassado a projetos culturais de 347 municípios gaúchos. O montante é composto por R$ 25,95 milhões, provenientes do FAC, e por contrapartida de R$ 4,98 milhões das prefeituras. O recurso será destinado à contratação de artistas e outros profissionais que prestam serviços criativos para atuarem em eventos culturais populares.

No ato, que ocorreu no Palácio Piratini, também foi anunciado o repasse de R$ 10,7 milhões para projetos contemplados pela LIC. A cerimônia contou com a presença do titular da Secretaria da Cultura (Sedac), Eduardo Loureiro, de artistas e representantes de várias cidades.

“Esse investimento de mais de R$ 30 milhões reafirma nosso compromisso com a cultura e com os artistas gaúchos. Ao beneficiar 347 municípios, fortalecemos a identidade das nossas comunidades e garantimos o acesso à cultura em todo o nosso Estado”, destacou o governador Eduardo Leite.

Os municípios beneficiados pelo FAC foram selecionados em edital de coinvestimento lançado em abril deste ano pela Sedac. O edital previa contrapartida das prefeituras com recursos próprios e exigia como pré-requisito a existência de Sistema Municipal de Cultura implementado. Os valores dos repasses variam de R$ 50 mil a R$ 200 mil, e as transferências serão realizadas por meio da modalidade fundo a fundo, do FAC para uma conta vinculada ao Fundo Municipal de Cultura.

“Estamos ampliando o alcance do Fundo de Apoio à Cultura. Isso significa programação mais qualificada para a população, oportunidades de trabalho para o setor cultural e o fortalecimento da economia criativa. A vida acontece nos municípios, e é lá que esses recursos farão a diferença na economia local, promovendo o turismo, o comércio e também o setor de serviços”, disse o secretário da Cultura, Eduardo Loureiro.

O resultado final da seleção, com a lista dos municípios contemplados, foi divulgado em 15 de julho, no Diário Oficial do Estado (DOE). Nesta segunda-feira, também no DOE, está publicada resolução que amplia os prazos para esses municípios regularizarem os dados cadastrais e a conta bancária necessários para o recebimento dos recursos.

Municípios da microrregião também são contemplados
Entre as cidades beneficiadas estão quatro municípios da microrregião:

  • Barra do Guarita: repasse de R$ 50.000,00 e contrapartida de R$ 5.000,00;
  • Miraguaí: repasse de R$ 50.000,00 e contrapartida de R$ 10.000,00;
  • Tenente Portela: repasse de R$ 100.000,00 e contrapartida de R$ 15.000,00;
  • Vista Gaúcha: repasse de R$ 50.000,00 e contrapartida de R$ 10.000,00.

Esses recursos permitirão a realização de eventos culturais e a valorização de artistas locais, fomentando a economia criativa e fortalecendo a identidade cultural da região.

Ampliação e qualificação
No comparativo com o edital anterior do FAC para eventos culturais populares, de 2023, houve um aumento de 65% no número de municípios contemplados, que saltaram de 210 para 347. Outro avanço é que, agora, os recursos destinam-se integralmente ao pagamento dos cachês dos artistas e profissionais da cultura contratados, o que visa ampliar e qualificar a programação cultural oferecida à população.

Para obter o repasse, os municípios precisaram comprovar que tinham um Sistema Municipal de Cultura ativo e certificado pela Sedac, com Conselho de Cultura em funcionamento, Plano Municipal de Cultura aprovado e Fundo Municipal de Cultura instituído. Além disso, foi exigido que o Fundo tivesse CNPJ próprio, a fim de tornar a gestão dos recursos mais segura, eficiente e transparente.

Até esta segunda-feira, do montante de R$ 25,95 milhões a serem pagos, já foram repassados para 93 municípios R$ 7,75 milhões, o que corresponde a 29,86% do valor total. O próximo edital, previsto para sair ainda este ano, será voltado ao setor audiovisual, com recursos estaduais, do FAC, e federais, do Fundo Setorial do Audiovisual.

  • Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios, incluindo cidades da microrregião
  • Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios, incluindo cidades da microrregião
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
“Este investimento de mais de R$ 30 milhões reafirma nosso compromisso com a cultura e com os artistas gaúchos Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios
Araci Esteves tem longo trabalho no teatro e está em obras fundamentais do cinema gaúcho -Foto: Petci Pedron Estado promove noite de celebração do cinema gaúcho em Gramado nesta sexta (22)
Diretora do Iecine, Sofia Ferreira, apresentou dados e ações do Instituto Estadual de Cinema -Foto: Lucas Fialho/Divulgação Iecine Encontro dos Ecossistemas Audiovisuais do RS é realizado no Festival de Cinema de Gramado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.77 km/h

Vento

54%

Umidade

Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Sicredi
Sala
Império
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS
Tenente Portela - RS
Cursinho Augusto Opé da Silva é referência em preparação indígena para vestibulares
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seco
Império
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Fitness
Mercado Balestrin
Meganet
Sicredi
APPATA
Seu Manoel
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 30 minutos CMA aprova aumento da punição para maus-tratos a animais
Há 30 minutos Guarda compartilhada de pets em caso de separação vai a CCJ
Há 30 minutos Prévia da inflação oficial de agosto recua 0,14%, diz IBGE
Há 1 hora Projeto regulamenta mediação para conflitos trabalhistas
Há 1 hora Comissão debate o Plano Anual de Fiscalização e Controle para 2025
Mercado do povo
Sala
Seco
Ponto Grill
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
APPATA
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 7 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 7 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Meganet
F&J Santos
Seco
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
F&J Santos
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Sicredi
Sala
Seco
Tarzan
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados