Derrubadas

CRAS de Derrubadas promove reunião para fortalecer ações sociais e comunitárias

Assistência Social

26/08/2025 10h13
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na manhã de segunda-feira, 25, a Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social de Derrubadas realizou mais uma reunião mensal com a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O encontro foi conduzido pela secretária Rosimeri Marques, que destacou a importância do trabalho coletivo e da integração entre os profissionais para fortalecer os serviços oferecidos à população.

A pauta incluiu o planejamento de atividades comunitárias, como as comemorações do Dia do Idoso e do Dia da Família, além de outras ações que contarão com a participação do CRAS. Durante a reunião, os participantes reforçaram a necessidade de avançar na execução dos projetos em andamento, sempre buscando aprimorar a qualidade do atendimento e ampliar o alcance dos serviços de assistência social.

Segundo a coordenadora do CRAS, Deise Camargo, o encontro reafirmou o compromisso da equipe em trabalhar de forma integrada, garantindo respostas eficientes às demandas sociais do município.

  CRAS de Derrubadas promove reunião para fortalecer ações sociais e comunitárias
