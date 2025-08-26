Cursinho Augusto Opé da Silva é referência em preparação indígena para vestibulares

O Cursinho Pré-Vestibular Indígena Augusto Opé da Silva é uma iniciativa pioneira voltada à preparação de estudantes indígenas para os vestibulares específicos das universidades federais da Região Sul. Com uma matriz curricular diferenciada e professores majoritariamente indígenas, o projeto chega à terceira edição consolidado como um espaço de protagonismo, identidade e valorização cultural.

O cursinho busca ampliar o acesso à educação superior com respeito à diversidade cultural, contribuindo para políticas públicas de inclusão e permanência no ensino superior. Seu caráter histórico se destaca por ser o primeiro cursinho preparatório indígena do Brasil a receber recursos da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

As aulas são realizadas de quarta a sexta-feira, das 19h às 22h30, na Escola Gomercindo Jete Tenh Ribeiro, no KM 10 da Terra Indígena Guarita, em Tenente Portela (RS). Cada estudante recebe uma bolsa permanência de R$ 200, repassada diretamente pelo CPOP.

O projeto é resultado da articulação de lideranças indígenas e instituições, contando com o apoio do cacique Valdones Joaquim, do Instituto Sãpe, da COOPERFAMILIAR, do Observatório de Direitos Humanos da UFSM, da Prefeitura Municipal de Tenente Portela e da Escola Gomercindo Jete Tenh Ribeiro.

Mais do que preparar para provas, o cursinho representa um marco para a educação indígena no Brasil, reforçando que a busca por igualdade de oportunidades caminha junto com a valorização da identidade cultural e o fortalecimento das comunidades.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7