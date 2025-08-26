WhatsApp

Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS

Administração

26/08/2025 10h30
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

No dia 19 de agosto de 2025, representantes do Fundo de Aposentadoria e Pensão (FAP) de Vista Gaúcha participaram do evento “RPPS Invest: Estratégias e Oportunidades para o Futuro”, realizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Frederico Westphalen (RS). A capacitação foi promovida pelo Banrisul em parceria com a empresa Referência Gestão e Risco Ltda.

Participaram do encontro a presidente do FAP, Elenir Fátima Queiroz Cappelari, e os membros e suplentes do Conselho Fiscal, Odair José Lucatelli e Caroline Dapper.

O evento teve como foco as melhores práticas de investimentos para os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), especialmente em um cenário de volatilidade e incerteza econômica. Foram abordados temas como o panorama econômico global, com ênfase nos Estados Unidos, o cenário doméstico brasileiro, tendências do mercado financeiro, produtos indicados para os RPPS e estratégias para fortalecer a gestão previdenciária.

Entre os palestrantes estiveram o economista Daniel Bozz, do Banrisul, e o consultor de investimentos João Ennes, da Referência Gestão e Risco, que apresentaram informações técnicas para uma gestão previdenciária eficiente e responsável.

Também foram apresentadas projeções para alocação de recursos e expectativas para o segundo semestre de 2025, reforçando a importância de os RPPS manterem atenção às possíveis instabilidades, bem como às oportunidades de investimento que podem surgir.

O encontro foi uma oportunidade de atualização e capacitação para gestores e conselheiros, promovendo o debate sobre boas práticas de governança e gestão alinhadas às tendências do mercado.

Com informações da Radio A Verdade

