Comissão debate o Plano Anual de Fiscalização e Controle para 2025

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle debate, nesta quarta-feira (27), o Plano Anual de Fiscalização e Controle (PAFC) de 2025. O tema p...

26/08/2025 10h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle debate, nesta quarta-feira (27), o Plano Anual de Fiscalização e Controle (PAFC) de 2025. O tema prioritário do plano é o gasto tributário.

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 9, e atende a pedido do deputado Dimas Gadelha (PT-RJ), que é relator do Plano.

Veja quem foi convidado para o debate

Segundo o parlamentar, a audiência pública vai permitir que o colegiado conheça informações relevantes sobre o tema e utilize os dados nos trabalhos do PAFC 2025.

