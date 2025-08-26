WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
F&J Santos
Folha Popular
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Raffaelli
Seco
Ponto Grill
Sala
Fitness
Ipiranga
Império
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Niederle
Meganet
Câmara

Projeto regulamenta mediação para conflitos trabalhistas

Para se tornar lei, a proposta precisa ser aprovada por deputados e senadores

26/08/2025 10h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 2677/25, da deputada Rosângela Reis (PL-MG), regulamenta a mediação em conflitos trabalhistas, judiciais ou extrajudiciais. A proposta se aplica a negociações entre trabalhadores e contratantes, de forma individual ou coletiva.

Segundo a proposta, o prazo de prescrição para possíveis processos trabalhistas ficará suspenso durante a mediação. O trabalhador que pedir mediação extrajudicial enquanto estiver com contrato ativo terá estabilidade no emprego por 60 dias, contados da data do pedido.

A estabilidade não será garantida:

  • em contratos por prazo determinado que terminem antes do fim do período de estabilidade;
  • para trabalhador em aviso prévio, indenizado ou trabalhado;
  • em rescisão por justa causa ou culpa recíproca, devidamente comprovada.

Rosângela Reis defende o projeto como uma resposta à crescente demanda por alternativas simples ao processo judicial trabalhista. "A Justiça do Trabalho enfrenta desafios estruturais, como a sobrecarga processual, que muitas vezes compromete a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. A mediação representa um instrumento moderno e democrático, que promove o diálogo, a autonomia das partes e a construção de soluções consensuais", argumenta.

Princípios
A proposta estabelece como princípios para a mediação trabalhista:

  • isonomia no tratamento entre as partes;
  • imparcialidade e independência do mediador;
  • autonomia e voluntariedade das partes;
  • confidencialidade e boa-fé;
  • oralidade e informalidade;
  • busca do consenso, decisão informada e flexibilidade.

Não poderão ser discutidas na mediação:

  • questões relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, incluindo normas de medicina e segurança do trabalho estabelecidas por lei ou regulamento;
  • direitos previdenciários e assistenciais;
  • qualquer regra contratual que implique a redução dos direitos mínimos fixados na Constituição Federal e na legislação trabalhista;
  • renúncia ou alteração das regras do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), exceto quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego.

O projeto prevê que a mediação não impede as partes de recorrer à Justiça ou à arbitragem.

Representação
 Cada parte terá advogado próprio, sem vínculo com o mesmo escritório, grupo econômico ou departamento jurídico.

O trabalhador poderá contar com advogado indicado pelo sindicato, pela Defensoria Pública ou por outro serviço público de assistência jurídica gratuita.

O mediador precisará ter ensino superior, curso de mediação de pelo menos 60 horas e conhecimento em legislação trabalhista. Os custos serão pagos pelo empregador, salvo acordo diferente.

O Ministério Público do Trabalho poderá participar da mediação trabalhista quando:

  • identificar indícios de fraude ou violação de direitos indisponíveis;
  • houver interesse coletivo ou difuso envolvido na controvérsia;
  • tratar de mediação coletiva envolvendo sindicatos ou categorias profissionais;
  • tiver solicitação por qualquer das partes ou pelo mediador.

Tramitação
 A proposta será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho; e Constituição e Justiça e de Cidadania. Para se tornar lei, a proposta precisa ser aprovada por deputados e senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão debate o Plano Anual de Fiscalização e Controle para 2025
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Comissão de Saúde debate atenção a doenças do sangue no SUS
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta para obrigar uso de audiodescrição em eventos do poder público
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.77 km/h

Vento

54%

Umidade

Mecânica Jaime
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado Balestrin
Sala
Seco
Mercado do povo
Meganet
Tarzan
Império
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Sala
Sicoob
Sicredi
APPATA
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
F&J Santos
Seu Manoel
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS
Tenente Portela - RS
Cursinho Augusto Opé da Silva é referência em preparação indígena para vestibulares
Mercado Balestrin
Tarzan
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Seco
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado do povo
Império
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
Últimas notícias
Há 31 minutos CMA aprova aumento da punição para maus-tratos a animais
Há 31 minutos Guarda compartilhada de pets em caso de separação vai a CCJ
Há 31 minutos Prévia da inflação oficial de agosto recua 0,14%, diz IBGE
Há 1 hora Projeto regulamenta mediação para conflitos trabalhistas
Há 1 hora Comissão debate o Plano Anual de Fiscalização e Controle para 2025
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Império
Unimed
Tarzan
Fitness
Seco
Sala
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 7 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 7 dias Mais de 2 mil pessoas prestigiam Show Baile dos 70 anos de Tenente Portela
5
Há 3 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
APPATA
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Ponto Grill
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Sala
Mercado do povo
Seco
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados