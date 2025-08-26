WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Seco
Mercado do povo
Império
Folha Popular
Tarzan
Unimed
Fitness
Câmara

Comissão de Educação debate instrumento de gestão e governança

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (27) para discutir o Relatório de Evidências Auditáveis...

26/08/2025 12h10
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quarta-feira (27) para discutir o Relatório de Evidências Auditáveis de Governança e Sustentabilidade Econômica de Custos Comparáveis (REAGBr).

O debate atende a pedido do deputado Prof. Reginaldo Veras (PV-DF) e está marcado para as 16 horas, em plenário a ser definido.

O REAGBr é um instrumento de gestão e governança desenvolvido pelo Laboratório de Inovação em Governança, da Gestão, de Riscos, do Controle e da Auditoria do Setor Público (LabGOVER), da Universidade de Brasília (UnB), que busca transformar informações complexas da contabilidade pública em dados comparáveis, auditáveis e de fácil compreensão. O objetivo é auxiliar gestores públicos na tomada de decisões.

De acordo com o LabGOVER, cerca de 75% dos municípios brasileiros ainda enfrentam dificuldades para implementar práticas contábeis que assegurem a comparabilidade e a auditabilidade dos custos, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Decreto 10.540/20 .

Para Veras, essa lacuna compromete a transparência, a governança e a avaliação das políticas públicas. “A ausência de informações claras e precisas sobre os custos inviabiliza o controle social e a avaliação da eficiência na aplicação dos recursos públicos”, afirma.

"Estima-se que, caso o projeto seja ampliado para todas as unidades federativas, o Brasil poderia economizar alguns bilhões por ano, por meio da identificação de ineficiências e da promoção de uma gestão mais racional dos recursos públicos", diz o deputado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
15°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
14°

Sensação

2.85 km/h

Vento

48%

Umidade

Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Ponto Grill
Império
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Raffaelli
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Seco
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Unimed
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Agro Niederle
Tarzan
Ipiranga
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS
Império
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
Últimas notícias
Há 6 minutos Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada
Há 6 minutos Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais
Há 6 minutos Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal
Há 6 minutos Senadores cobram legislação mais dura contra casos de feminicídio
Há 40 minutos Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Sicoob
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sala
Meganet
Ipiranga
Império
Seco
Fitness
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 7 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
F&J Santos
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Meganet
Sicoob
Império
Ipiranga
Seco
Raffaelli
Tarzan
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Seco
Meganet
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados