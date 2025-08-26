WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
Fitness
Unimed
Sala
Tarzan
Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Folha Popular
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Senado Federal

CAE autoriza empréstimo de US$ 40 milhões para Arapiraca

A cidade de Arapiraca (AL) terá autorização para obter um financiamento de US$ 40 milhões para modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a mobili...

26/08/2025 12h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Relator da mensagem de empréstimo a Arapiraca, Fernando Farias (à direita) conversa com Fernando Dueire - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Relator da mensagem de empréstimo a Arapiraca, Fernando Farias (à direita) conversa com Fernando Dueire - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A cidade de Arapiraca (AL) terá autorização para obter um financiamento de US$ 40 milhões para modernizar a infraestrutura urbana, ampliar a mobilidade e investir em projetos de inclusão social e sustentabilidade, aprovou nesta terça-feira (26) a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). A mensagem presidencial (MSF) 54/2025 recebeu parecer favorável do senador Fernando Farias (MDB-AL) e segue agora, em urgência, para votação no Plenário. Caso autorizado, o contrato terá prazo de 540 dias para ser assinado.

De acordo com o documento, os recursos a serem destinado à cidade de Arapiraca serão obtidos junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), com garantia da União, após aprovação da nesta terça-feira (26).

Infraestrutura

O programa Arapiraca para Todos prevê obras de requalificação de ruas e calçadas, a construção de ciclovias e moradias de interesse social em bairros vulneráveis, além da reconexão de áreas periféricas ao centro urbano.

Também está prevista a construção de um novo mercado público, a instalação de placas solares em prédios municipais e a atualização da legislação urbanística, com a inclusão de normas sobre uso do solo e código de edificações.

Para Farias, a iniciativa trará ganhos significativos para a população.

— Trata-se de um projeto abrangente de planejamento urbano, que alia desenvolvimento econômico e social a uma perspectiva de sustentabilidade ambiental. Com certeza trará enormes benefícios para o município de Arapiraca — afirmou ao ler o relatório.

Financiamento

O contrato terá prazo total de até 15 anos, com carência de 54 meses e amortização em 126 meses. O município oferecerá contrapartida de US$ 10 milhões e as liberações dos recursos ocorrerão entre 2025 e 2029.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foram 718 feminicídios no primeiro semestre de 2025, segundo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Senadores cobram legislação mais dura contra casos de feminicídio
Requerimento é de Magno Malta, que enxerga CSP quer ouvir Tagliaferro e auxiliares de Alexandre de Moraes
O senador Marcio Bittar apresentou parecer favorável à proposta - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Projeto que proíbe saída temporária de criminosos reincidentes vai à CCJ
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
15°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
14°

Sensação

2.85 km/h

Vento

48%

Umidade

Império
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ponto Grill
APPATA
Seco
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Seco
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Últimas notícias
Há 6 minutos Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada
Há 6 minutos Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais
Há 6 minutos Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal
Há 6 minutos Senadores cobram legislação mais dura contra casos de feminicídio
Há 40 minutos Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seco
Império
Unimed
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 7 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Império
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Sicredi
Seu Manoel
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Sala
Meganet
Ipiranga
Raffaelli
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Seco
Mercado do povo
Império
Sala
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados