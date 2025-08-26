Rede Estadual do Rio Grande do Sul fica em segundo lugar no ranking das melhores escolas públicas do país no Enem 2024

A educação gaúcha, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite,é destaque noExame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. A Rede Estadual do Rio Grande do Sul alcançou a segunda maior média do Brasil entre as escolas públicas estaduais no Enem. A análise – feita pela equipe técnica do Centro de Educação Baseado em Evidências (Cebe), vinculado à Secretaria da Educação (Seduc) – foi baseada nos microdados da prova, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Rio Grande do Sul também é o Estado com o maior número de escolas públicas entre as 50 com maiores pontuações do Enem 2024 e que dispensam a seleção de estudantes. São 12 escolas gaúchas, contra oito de São Paulo e sete do Paraná (os três melhores Estados).

Além disso, considerando todas as redes de ensino, públicas e privadas, o Rio Grande do Sul obteve a quinta maior média do país, posicionando o Estado em um lugar de destaque na educação nacional.

O desempenho refleteuma consistência histórica e ocompromissodo governo em garantiro futuro doestudante, do professor e da sociedade, já que o RS tem se mantido entre os três primeiros colocados no ranking das redes estaduais desde 2014.

Exemplos de sucesso

Outra importante conquista: é gaúcha a escola estadual com a maior média do Brasil, com 716,4 pontos. O primeiro lugar entre as escolas ficou com o Colégio Estadual Tiradentes de Ijuí.

Outro exemplo do empenho é a Escola Estadual Guilherme Exner, de Presidente Lucena. No município, não há escolas privadas, então a instituição é a única a oferecer o Ensino Médio e, por isso, conta com o apoio e o reconhecimento da comunidade local.

Com turmas pequenas e uma equipe dedicada, a Guilherme Exner alcançou, em 2024, a maior média no Enem entre todas as instituições públicas do país com acesso irrestrito, ou seja, que não realizam nenhum tipo de processo seletivo para escolher os alunos. No ranking geral da Rede Estadual, a escola de Presidente Lucena ocupa a sétima posição.

Em 2024, Campanha Vamo pra Cima mobilizou escolas e bateu recorde de inscrições

Os resultados do Enem 2024 também foram motivados pela mobilização que incentivou a participação dos estudantes da Rede Estadual gaúcha. Com a Campanha Vamo pra Cima , a Seduc organizou, ao longo do ano passado, um conjunto de ações voltadas à preparação e ao engajamento para a realização das provas.

O esforço garantiu um recorde histórico de inscrições, com mais de 70 mil alunos da rede pública inscritos, o que representa 89% dos concluintes do terceiro ano do Ensino Médio nas escolas estaduais e municipais. Para efeitos de comparação, em 2023, cerca de 26 mil alunos se inscreveram para o Enem.

Aulões, caravanas, materiais de apoio e kits de alimentação

A campanha contou com iniciativas como aulões transmitidos pelo YouTube com professores influenciadores de renome nacional, como Noslen Borges, Débora Aladin, Gustavo Reis e Letícia Góes. Os encontros reuniram milhares de estudantes e seguem disponíveis para consulta no canal TV Seduc RS.

No site da campanha Vamo pra Cima , foram disponibilizados cadernos de exercícios, abrangendo todos os componentes curriculares cobrados na prova.

Além disso, com o apoio da ONG Embaixadores da Educação, caravanas percorreram todas as regiões do Estado, levando atividades presenciais a mais de 16 mil alunos. No dia das provas, os estudantes também tiveram acesso a kits de alimentação e ao ressarcimento do transporte intermunicipal.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, ressaltou o impacto das campanhas promovidas pela Seduc. “A gente sabe que o Enem é uma porta de entrada importante para o Ensino Superior. Por isso, fizemos um esforço conjunto para chegar perto dos alunos, ouvir, apoiar e motivar. Nosso objetivo é garantir que cada jovem saiba que pode sonhar e, mais do que isso, que tem condições de realizar”, afirmou.

Análise por Coordenadorias Regionais

O levantamento também traz um panorama do desempenho por região. A 36ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de Ijuí registrou a maior média geral do Estado. Por outro lado, a 4ª CRE, de Caxias do Sul, se destacou pela uniformidade dos resultados de seus alunos, apresentando a maior homogeneidade nas notas. A 2ª CRE, de São Leopoldo, também teve um bom desempenho, com a mediana de notas mais alta entre todas as coordenadorias.

O ano de 2024 marcou ainda o maior número de participantes no Enem no Rio Grande do Sul desde 2018, quando o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi separado da prova. Mais de 35 mil inscritos da Rede Estadual gaúcha realizaram as provas no ano passado.