WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Folha Popular
Ipiranga
Sicoob
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Império
APPATA
Raffaelli
Meganet
Sicredi
Niederle
Fitness
Senado Federal

Plenário vai votar crédito de US$ 100 milhões para beneficiar escolas do Pará

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) autorizou o governo do Pará a contratar, com o aval da União, um financiamento de até US$ 100 milhões com o...

26/08/2025 13h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Senadores durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senadores durante a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) autorizou o governo do Pará a contratar, com o aval da União, um financiamento de até US$ 100 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esses créditos se destinam ao projeto Educação por Todo o Pará, que tem o objetivo de ampliar e modernizar escolas, além de aumentar o número de vagas para alunos.

Com o parecer favorável concedido pela CAE nesta terça-feira (26), falta apenas a aprovação do Plenário do Senado para que a autorização ( MSF 40/2025 ) seja confirmada. A matéria foi enviada ao Plenário em regime de urgência.

Relator da matéria, o senador Jader Barbalho (MDB-PA) apresentou parecer favorável à iniciativa. Seu parecer foi lido, na reunião da CAE, pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Em seu parecer, Jader destaca que "o projeto prevê um amplo programa de expansão e modernização da rede física de ensino, por meio da construção de novas unidades escolares, reforma e requalificação de prédios já existentes, e aquisição de equipamentos modernos que favoreçam a inclusão digital e a acessibilidade".

O relator também ressalta que, "além do investimento em infraestrutura, o projeto contempla a ampliação da oferta educacional, com a criação de novas vagas em todos os níveis da educação básica, especialmente no ensino médio, técnico e profissionalizante. (...) Outro eixo central do projeto é a valorização da prática pedagógica, com políticas de formação continuada de professores, inovação curricular e fortalecimento da gestão escolar".

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foram 718 feminicídios no primeiro semestre de 2025, segundo Observatório da Mulher contra a Violência do Senado - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Senadores cobram legislação mais dura contra casos de feminicídio
Requerimento é de Magno Malta, que enxerga CSP quer ouvir Tagliaferro e auxiliares de Alexandre de Moraes
O senador Marcio Bittar apresentou parecer favorável à proposta - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Projeto que proíbe saída temporária de criminosos reincidentes vai à CCJ
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
15°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
14°

Sensação

2.85 km/h

Vento

48%

Umidade

Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Seco
Agro Niederle
Meganet
Império
Sicoob
Fitness
Ipiranga
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Raffaelli
Tarzan
F&J Santos
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Sicredi
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Sala
APPATA
Império
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS
Mecânica Jaime
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Sala
Império
Últimas notícias
Há 7 minutos Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada
Há 7 minutos Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais
Há 7 minutos Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal
Há 7 minutos Senadores cobram legislação mais dura contra casos de feminicídio
Há 41 minutos Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Raffaelli
Sicredi
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Império
Sicoob
Tarzan
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Seu Manoel
Sala
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 7 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Unimed
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Seco
Ipiranga
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Império
Meganet
Meganet
Sicredi
Seco
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Império
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados