Educação

Concurso de receitas mobiliza escolas da Rede Estadual no Rio Grande do Sul

O Concurso de Receitas “Nutrindo a Educação” promovido pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), está mobilizando escolas ...

26/08/2025 14h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
O Concurso de Receitas “Nutrindo a Educação” promovido pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), está mobilizando escolas de todo o Rio Grande do Sul. Com 297 instituições de ensino inscritas, as receitas podem ser elaboradas individualmente por uma merendeira ou em dupla. A iniciativa, inédita, busca valorizar os profissionais responsáveis pela alimentação escolar e incentivar hábitos saudáveis entre os estudantes.

Atualmente, o concurso está em andamento nas etapas regionais, organizadas pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Das 30 CREs do Estado, 19 já realizaram a sua fase, que tem se destacado pela emoção e pelo engajamento das comunidades escolares. As etapas seguem até o final de setembro, quando serão conhecidos os 30 finalistas que avançam para a final.

Etapa final ocorre em Porto Alegre

As vencedoras regionais irão disputar a etapa final no dia 3 de dezembro, no Senac em Porto Alegre, onde as receitas serão preparadas ao vivo. Divididas em dois grupos, as 30 candidatas cozinharão simultaneamente, 15 pela manhã e 15 à tarde, sendo avaliadas por uma comissão de jurados composta por especialistas da área da alimentação escolar.

Durante os eventos regionais, todas as participantes recebem certificados, premiações, além de troféus para as vencedoras. As receitas classificadas também farão parte de um e-book especial, que será lançado no final do ano e reunirá os pratos, as histórias e a criatividade das merendeiras.

Mais do que uma competição, o “Nutrindo a Educação” é um espaço de reconhecimento e celebração da dedicação das merendeiras, protagonistas de uma alimentação saudável e de qualidade para os estudantes no Rio Grande do Sul. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Mariana Gomes/Ascom Seduc
Edição: Secom

