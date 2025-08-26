WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicoob
Folha Popular
Lazzaretti
F&J Santos
Niederle
Sala
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Seu Manoel
Fitness
Império
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
Câmara

Comissão aprova programa de valorização de professores da educação básica

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

26/08/2025 14h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria o Programa Nacional de Valorização, Inovação e Qualificação dos Professores da Educação Básica (PNVIQ).

O programa prevê ações como a oferta de cursos de formação e bolsas de estudo, incentivo a ações inovadoras em sala de aula e criação de serviços de apoio à saúde mental dos professores.

A proposta também institui o Selo de Excelência Pedagógica, que premiará anualmente professores, equipes pedagógicas e escolas com projetos inovadores e bons resultados no desempenho escolar. Professores premiados poderão ter direito à progressão na carreira e a bolsas de estudo.

Ganhos
 O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Nely Aquino (Pode-MG), ao Projeto de Lei 517/25, dos deputados Pedro Aihara (PRD-MG) e Maurício Carvalho (União-RO). Nely manteve a essência da proposta original e incluiu a possibilidade de docentes terem benefícios na carreira e na jornada de trabalho em decorrência do Selo de Excelência Pedagógica.

A parlamentar disse que a formação contínua dos professores, garantida pelo programa de valorização da categoria, traz melhorias para a qualidade do ensino. “A qualificação dos professores da educação básica pública é uma obrigação do poder público e dos próprios profissionais”, afirmou.

Próximos passos
 A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal
Tenente Portela, RS
Atualizado às 14h08
15°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
14°

Sensação

2.85 km/h

Vento

48%

Umidade

Mecânica Jaime
Mercado do povo
Império
Sala
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Meganet
APPATA
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha participa de capacitação sobre gestão previdenciária do RPPS
Império
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seco
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Meganet
Últimas notícias
Há 8 minutos Comissão aprova proposta com diretrizes para ressocializar trabalhadora doméstica resgatada
Há 8 minutos Presidentes da Câmara e do Senado defendem revisão de benefícios fiscais
Há 8 minutos Comissão aprova projeto que condiciona desapropriação rural à Lei de Responsabilidade Fiscal
Há 8 minutos Senadores cobram legislação mais dura contra casos de feminicídio
Há 42 minutos Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Império
Sicoob
Agro Niederle
Raffaelli
Sala
Seco
Mercado Balestrin
F&J Santos
Tarzan
Sicredi
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 7 dias Veto alcança tribunais estrangeiros, mas não internacionais, diz Dino
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Império
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Fitness
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Sala
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados