Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura

Esportes

26/08/2025 14h33
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

No sábado (23), Vista Gaúcha recebeu a inauguração da academia Fitness Experience, instalada em prédio cedido pela Prefeitura, próximo ao pórtico e à Praça Municipal. O empreendimento é administrado pelo personal trainer Álvaro Soares e sua esposa, Letícia, que também comandam outras duas unidades em Tenente Portela.

O prefeito Claudemir José Locatelli participou da abertura e destacou a importância da parceria com os proprietários. “O investidor acreditou no povo de Vista Gaúcha e hoje inauguramos essa academia, oferecendo mais saúde e qualidade de vida à comunidade. É um momento marcante para o município”, afirmou.

A academia conta com estrutura moderna, equipada com aparelhos novos e equipe inicial de oito profissionais. Antes da inauguração, foi realizado um pré-cadastro para garantir as matrículas dos interessados.

O espaço busca incentivar a prática regular de atividades físicas e reforça o investimento do município na promoção da saúde e bem-estar da população.

Com informações da Radio A Verdade

