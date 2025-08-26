WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Tarzan
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Unimed
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Sala
Lazzaretti
Folha Popular
Niederle
Senado Federal

Paulo Paim lamenta impacto do tarifaço na vida dos gaúchos

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou os efeitos do tarifaço norte-americano no Rio Grande do...

26/08/2025 15h41
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou os efeitos do tarifaço norte-americano no Rio Grande do Sul. Paim destacou matéria produzida pelo jornalZero Hora, de Porto Alegre, sob o título “Como o tarifaço impacta a vida das trabalhadores”.

— A reportagem, muito bem elaborada, mostra a triste realidade, como os efeitos da medida do governo norte-americano, em vigor desde o início de agosto, repercutem diretamente no Rio Grande do Sul. Desde de férias coletivas em indústrias até a estocagem de produtos que perderam o destino. O enfoque imediato das empresas tem sido preservar empregos e manter a produção, mas paira sempre a dúvida: por quanto tempo será possível resistir diante das incertezas comerciais do tarifaço? — indagou.

De acordo com o senador, um dos setores mais afetados é a apicultura, por ser altamente dependente do mercado norte-americano. Segundo Paim, o Brasil produz cerca de 60 mil toneladas de mel por ano, quase metade concentrada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Desse total, de 25 mil a 30 mil toneladas são exportadas, grande parte para os Estados Unidos.

O parlamentar também demostrou preocupação com os trabalhadores e empresas da indústria em seu estado, como a calçadista e de armas de fogo, por exemplo.

— Nos setores industriais a resposta imediata foi a concessão de férias coletivas. Uma estratégia para evitar demissão em massa, enquanto as exportações permanecem suspensas —, disse.

Paim também registrou as fortes chuvas ocorridas nos últimos dias no Rio Grande do Sul. Segundo ele, 39 municípios relataram danos, conforme informação da Defesa Civil, com 532 pessoas desalojadas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Braga defende a análise coordenada da MP com outros textos que tratam do setor elétrico - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
A eleição do presidente e do vice e a escolha do relator do colegiado ocorrerá logo após a instalação - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Presidente da CE, a senadora Teresa Leitão ouve a diretora do Todos pela Educação, Talita Nascimento - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Especialistas alertam para desafios do novo Plano Nacional de Educação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Parcialmente nublado Máxima: 15° - Mínima:
15°

Sensação

2.98 km/h

Vento

63%

Umidade

Mercado do povo
Seco
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
Mercado Balestrin
Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Sicredi
Império
Agro Niederle
F&J Santos
Unimed
APPATA
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mecânica Jaime
Sala
Mercado Balestrin
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Meganet
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Últimas notícias
Há 17 minutos Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Há 21 minutos Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Há 21 minutos Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Há 21 minutos Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Há 21 minutos Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado
Meganet
Unimed
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Império
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Raffaelli
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Lazzaretti
Ipiranga
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Império
Sala
APPATA
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Sala
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Império
Agro Niederle
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados