WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Império
Folha Popular
Unimed
Meganet
Tarzan
Niederle
Fitness
Mercado do povo
Senado Federal

CDR debaterá desafios da produção de celulose no MS

O impacto do Vale da Celulose — conjunto de 11 municípios do Mato Grosso do Sul que reúne grandes investimentos no setor da produção de papel — ser...

26/08/2025 16h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
CDR, da presidente Dorinha Seabra, vai debater impacto das indústrias de papel no MS - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
CDR, da presidente Dorinha Seabra, vai debater impacto das indústrias de papel no MS - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O impacto do Vale da Celulose — conjunto de 11 municípios do Mato Grosso do Sul que reúne grandes investimentos no setor da produção de papel — será tema de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR). O requerimento ( REQ 24/2025 — CDR ) foi aprovado nesta terça-feira (26) pelo colegiado.

Seu autor, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), propôs a presença de prefeitos da região e de representantes do governo estadual e das indústrias de celulose. Na justificação de seu requerimento, Nelsinho lembrou que a cadeia produtiva de celulose vem impulsionado a economia do estado, mas também traz questões merecedoras de debate.

"Entre os desafios estão a pressão sobre recursos naturais, como a água e o solo, a ocupação intensiva de áreas rurais e os impactos sobre comunidades locais e cadeias produtivas tradicionais, como a agricultura familiar. Além disso, há preocupações quanto à logística, infraestrutura e à necessidade de qualificação profissional local para atender às demandas do setor", diz o senador.

A data da audiência ainda será marcada.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Braga defende a análise coordenada da MP com outros textos que tratam do setor elétrico - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
A eleição do presidente e do vice e a escolha do relator do colegiado ocorrerá logo após a instalação - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Presidente da CE, a senadora Teresa Leitão ouve a diretora do Todos pela Educação, Talita Nascimento - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Especialistas alertam para desafios do novo Plano Nacional de Educação
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Parcialmente nublado Máxima: 15° - Mínima:
15°

Sensação

2.98 km/h

Vento

63%

Umidade

APPATA
Rádio Municipal
Fitness
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Império
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Raffaelli
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Seco
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Sala
Fitness
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Rádio Municipal
Império
Meganet
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Seco
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Sicoob
Mercado do povo
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 27 minutos Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Há 31 minutos Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Há 31 minutos Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Há 31 minutos Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Há 31 minutos Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Meganet
Sicoob
Império
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Agro Niederle
Unimed
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Ipiranga
Ipiranga
Sala
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Seco
Sicoob
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Mecânica Jaime
Império
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicredi
Ipiranga
Unimed
Fitness
APPATA
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Sala
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados