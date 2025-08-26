WhatsApp

Comissão aprova cota mínima em contratos públicos para mulheres em situação de violência doméstica

Proposta segue em análise na Câmara

26/08/2025 16h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3595/19, que reserva para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar pelo menos 5% das vagas de trabalho em empresas com contratos com o poder público.

A medida vale para os contratos firmados com a União, estados e municípios. A Lei de Licitações e Contratos Administrativos já prevê prioridade para a contratação de mulheres vítimas de violência, mas sem fixar percentual mínimo.

A relatora na comissão, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), recomendou a aprovação do projeto, que teve origem no Senado. Ela argumentou que o texto favorece a autonomia econômica das mulheres, contribuindo para romper com ciclos de dependência.

“Precisamos trabalhar intensamente para romper com esse ciclo, ampliando as chances de as mulheres de gerirem suas próprias vidas com autonomia”, disse a deputada.

Sigilo
 O PL 3595/19 prevê ainda que:

  • o poder público deve manter um cadastro sigiloso das trabalhadoras elegíveis à contratação, acessível pelas empresas participantes da licitação;
  • a empresa deve manter sigilo sobre a natureza da contratação;
  • o edital de licitação deve prever a cota de vagas durante toda a execução do contrato; e
  • a ausência de mão de obra qualificada não será caracterizada como descumprimento da reserva mínima.

Próximos passos
 O projeto vai ser analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Últimas notícias
Há 21 minutos Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Há 24 minutos Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Há 24 minutos Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Há 24 minutos Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Há 24 minutos Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado
