Geral

Parceria entre EBC e UFES retoma Rádio FM em Vitória

Emissora irá fornecer conteúdo para 1,4 milhão de pessoas

26/08/2025 16h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© EBC/Divulgação
© EBC/Divulgação

O Espírito Santo teve um avanço na comunicação pública com a retomada das transmissões da antiga Rádio Universitária FM, agora na frequência 87.1 MHz e com novo nome: UFES FM.

A iniciativa é resultado de parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , que permitiu a instalação de um moderno sistema de transmissão FM, com potência de 5.000 watts, garantindo cobertura para a capital e municípios vizinhos, atingindo cerca de 1,4 milhão de pessoas das cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana e Serra.

Com a inauguração, ocorre mais uma ampliação da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

“A comunicação pública e essa dimensão da comunicação que se conecta com as pessoas no seu papel de cidadãs, fortalecendo a democracia, a participação, a diversidade e este pertencimento a este nosso país maravilhoso que é o Brasil. E dessa maneira, atuamos também pela nossa soberania e no combate à desinformação, ao oferecer jornalismo e conteúdos de qualidade e com a cara de todos os cantos do Brasil”, afirmou a gerente executiva de Integração de Conteúdos e Redes, Lídia Neves, que representou a EBC no evento.

“A UFES FM na rede marca novamente a presença da comunicação pública nas ondas do rádio em todas as capitais e regiões metropolitanas do Sudeste”, resumiu.

Atualmente, a Rede Nacional de Comunicação Pública da EBC conta com 165 emissoras de rádio e 167 de TV.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Rádio Universitária FM 87.1 em Vitória

Criada em 1989, a Rádio Universitária teve as operações interrompidas em março de 2024 e voltou ao ar no dia 26 de agosto com um sistema de transmissão renovado, instalado pela EBC , agora com o nome UFES FM, em novo dial.

O investimento de R$ 780 mil na aquisição e instalação do novo sistema visa ampliar o acesso da população a conteúdos de qualidade, com foco em cultura, educação, cidadania e informação.

Com o novo nome, a grade de programação da nova frequência da Rádio UFES FM combina conteúdos locais produzidos pela Universidade com programas selecionados da Rádio Nacional , em uma oferta plural e conectada com os interesses da população capixaba.

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados