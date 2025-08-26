WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Sala
Mercado do povo
Seco
Império
Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Folha Popular
Unimed
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Economia

Vendas do Tesouro Direto batem recorde para meses de julho

Volume vendido ficou em R$ 7,26 bilhões no mês passado

26/08/2025 16h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet bateram recorde para meses de julho, divulgou nesta terça-feira (26) o Tesouro Nacional. No mês passado, o Tesouro Direto vendeu R$ 7,26 bilhões em papéis .

O valor é 25,93% maior que em junho , quando as vendas do Tesouro Direto somaram R$ 5,77 bilhões. Na comparação com julho do ano passado, é 12,89% superior.

O recorde de vendas para todos os meses foi registrado em março deste ano, quando foram vendidos R$ 11,69 bilhões .

Os títulos mais procurados pelos investidores em julho foram os vinculados aos juros básicos, cuja participação nas vendas somou 52,9% . Os papéis corrigidos pela inflação (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA), corresponderam a 24,6% do total, enquanto os prefixados, com juros definidos no momento da emissão, totalizaram 10,9%.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Destinados ao financiamento de aposentadorias, o Tesouro Renda+, lançado no início de 2023, respondeu por 10% das vendas, superando a marca de 10% de participação pela primeira vez. Criado em agosto de 2023, o novo título Tesouro Educa+, que pretende financiar uma poupança para o ensino superior, atraiu apenas 1,7% das vendas.

O interesse por papéis vinculados aos juros básicos é justificado pelo alto nível da Taxa Selic . A taxa, que estava em 10,5% ao ano até setembro do ano passado, foi elevada para 15% ao ano . Com a expectativa de novas altas, os papéis continuam atrativos. Os títulos vinculados à inflação também têm atraído os investidores por causa da expectativa de alta da inflação oficial nos próximos meses.

O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 185,74 bilhões no fim de julho , alta de 2,99% em relação ao mês anterior (R$ 180,35 bilhões) e de 27,76% em relação a julho do ano passado (R$ 145,39 bilhões). Essa alta ocorreu por causa da correção pelos juros e porque as vendas superaram os resgates em R$ 3,68 bilhões no último mês.

Investidores

Em relação ao número de investidores, 253.621 participantes passaram a fazer parte do programa no mês passado . O total atingiu 32.988.974. Nos últimos 12 meses, o número de investidores acumula alta de 12,6%. O total de investidores ativos (com operações em aberto) chegou a 3.099.164, aumento de 16,5% em 12 meses.

A utilização do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas de até R$ 5 mil, que correspondeu a 79,3% do total de 969.001 operações de vendas ocorridas em julho. Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 54,9%. O valor médio por operação atingiu R$ 7.494,38.

Os investidores estão preferindo papéis de curto prazo. As vendas de títulos de até cinco anos representam 39,4% do total. As operações com prazo entre cinco e dez anos correspondem a 40% do total. Os papéis de mais de dez anos de prazo representaram 20,5% das vendas.

O balanço completo do Tesouro Direto está disponível na página do Tesouro Transparente .

Captação de recursos

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar esse tipo de aplicação e permitir que pessoas físicas possam adquirir títulos públicos diretamente do Tesouro Nacional, via internet, sem intermediação de agentes financeiros. O aplicador só precisa pagar uma taxa para a B3, a bolsa de valores brasileira, descontada nas movimentações dos títulos. Mais informações podem ser obtidas no site do Tesouro Direto .

A venda de títulos é uma das formas que o governo tem de captar recursos para pagar dívidas e honrar compromissos. Em troca, o Tesouro Nacional se compromete a devolver o valor com um adicional que pode variar de acordo com a Selic, índices de inflação, câmbio ou uma taxa definida antecipadamente no caso dos papéis pré-fixados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Valter Campanato/Agência Brasil Contas externas registraram déficit de US$ 7,1 bilhões em julho
© Joédson Alves/Agência Brasil Prévia da inflação oficial de agosto recua 0,14%, diz IBGE
© Arquivo/Agência Brasil Chile e Arábia Saudita retiram restrição à carne de frango do Brasil
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Parcialmente nublado Máxima: 15° - Mínima:
15°

Sensação

2.98 km/h

Vento

63%

Umidade

Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Império
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Fitness
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sala
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Mercado do povo
Tarzan
Império
Sala
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicoob
APPATA
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
Seco
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 27 minutos Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Há 30 minutos Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Há 30 minutos Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Há 30 minutos Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Há 30 minutos Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ponto Grill
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Império
Sicoob
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
APPATA
Seco
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Império
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Sala
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Rádio Municipal
Raffaelli
Fitness
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Sala
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
Mecânica Jaime
Sicredi
Império
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados