Livraria do Senado vende 7,5 mil livros na Feira Pan-Amazônica

A Livraria do Senado marcou presença na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada entre 16 e 22 de agosto, Centro de Convenções e Feiras da Amazônia Hangar, em Belém. O estande da Casa vendeu mais de 7,5 mil livros ao público da feira, com grande procura por obras históricas e de legislação, oferecidas a preço de custo.

Entre os títulos mais buscados, estiveram a Constituição federal, campeã de vendas, além de obras ligadas à Região Amazônica, como Fundação de Belém do Pará, de Ribeiro do Amaral. Também houve grande procura pelo lançamento Explode um Novo Brasil e títulos da coleção Escritoras do Brasil.

— Muitos títulos esgotaram antes do esperado. É um evento rico com uma programação cultural bem interessante e alto engajamento do público — explicou Ricardo Abril Marinho, da Assessoria Técnica da Secretaria de Editoração e Publicações, a gráfica do Senado.

De acordo com Rafael Chervenski, diretor da Segraf, levar as legislações, os livros histórico-culturais e as obras de cunho técnico que a Casa edita contribui para o fortalecimento de uma sociedade mais esclarecida, conhecedora dos seus direitos e, portanto, mais democrática.

— A participação do Senado em feiras literárias, por meio da Livraria, cumpre o papel de aproximar a Casa do cidadão, permitindo que o conhecimento aqui produzido esteja ao alcance de cada vez mais pessoas — reforça.