Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura

Na segunda-feira, 25, representantes de Tenente Portela participaram do ato de anúncio e liberação de recursos para a cultura, realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Estiveram presentes a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, a secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin, e o diretor de Cultura e Eventos, Hérik Glouver Pereira. O município foi contemplado com R$ 100 mil por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), recurso que será destinado ao fortalecimento e incentivo das ações culturais locais.

Segundo o diretor de Cultura e Eventos, Hérik Pereira, o valor representa um avanço significativo para o setor. “A cultura é uma das grandes riquezas de Tenente Portela, marcada pela diversidade de expressões, como a cultura gaúcha e a cultura indígena. Esse recurso vem para reforçar nosso compromisso em valorizar e dar ainda mais espaço aos artistas, grupos e iniciativas culturais do município”, destacou.

O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite, que ressaltou a importância do investimento em cultura como instrumento de identidade e desenvolvimento para os municípios gaúchos.