WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Fitness
Sala
Unimed
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Folha Popular
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Niederle
Império
Tenente Portela

Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura

Cultura

26/08/2025 17h32
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Na segunda-feira, 25, representantes de Tenente Portela participaram do ato de anúncio e liberação de recursos para a cultura, realizado no Palácio Piratini, em Porto Alegre, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Estiveram presentes a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, a secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin, e o diretor de Cultura e Eventos, Hérik Glouver Pereira. O município foi contemplado com R$ 100 mil por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), recurso que será destinado ao fortalecimento e incentivo das ações culturais locais.

Segundo o diretor de Cultura e Eventos, Hérik Pereira, o valor representa um avanço significativo para o setor. “A cultura é uma das grandes riquezas de Tenente Portela, marcada pela diversidade de expressões, como a cultura gaúcha e a cultura indígena. Esse recurso vem para reforçar nosso compromisso em valorizar e dar ainda mais espaço aos artistas, grupos e iniciativas culturais do município”, destacou.

O ato contou com a presença do governador Eduardo Leite, que ressaltou a importância do investimento em cultura como instrumento de identidade e desenvolvimento para os municípios gaúchos.

  • Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
  • Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
  • Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
“Este investimento de mais de R$ 30 milhões reafirma nosso compromisso com a cultura e com os artistas gaúchos“, disse Leite - Foto: Maurício Tonetto/Secom Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios, incluindo cidades da microrregião
“Este investimento de mais de R$ 30 milhões reafirma nosso compromisso com a cultura e com os artistas gaúchos Governador Leite anuncia investimento de R$ 30,93 milhões para a cultura em 347 municípios
Araci Esteves tem longo trabalho no teatro e está em obras fundamentais do cinema gaúcho -Foto: Petci Pedron Estado promove noite de celebração do cinema gaúcho em Gramado nesta sexta (22)
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
16°
Parcialmente nublado Máxima: 15° - Mínima:
15°

Sensação

2.98 km/h

Vento

63%

Umidade

Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Império
Mercado do povo
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Seco
Rádio Municipal
Fitness
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sala
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Império
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Tarzan
Últimas notícias
Há 20 minutos Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Há 24 minutos Eduardo Braga presidirá comissão mista da MP do setor elétrico
Há 24 minutos Itamaraty chama de "inverdades" críticas de ministro de Israel a Lula
Há 24 minutos Comissão mista da MP que reduz tarifas de energia será instalada na quarta
Há 24 minutos Defesa Civil de São Paulo alerta para temporais em parte do estado
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Seco
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicredi
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Sicoob
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Raffaelli
Seco
Ipiranga
Ipiranga
F&J Santos
Sala
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Seco
Seu Manoel
Ponto Grill
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Sala
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados