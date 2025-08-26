WhatsApp

Mourão homenageia o Duque de Caxias pelo Dia do Soldado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) lembrou o Dia do Soldado, comemorado em 25 de ago...

26/08/2025 18h04
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) lembrou o Dia do Soldado, comemorado em 25 de agosto, e destacou a importância histórica de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O parlamentar afirmou que a memória de Caxias, que é o patrono do Exército brasileiro, permanece como "referência de disciplina, lealdade e dedicação à pátria".

— Nascido no seio de uma pátria ainda em formação, Caxias destacou-se pelo raro talento de pacificador e unificador. Em tempos em que revoltas e dissensões ameaçavam a integridade territorial, foi ele quem soube empunhar a espada sem jamais abdicar da palavra. Soube vencer sem humilhar. Soube pacificar sem desonrar. Por essa razão, a história o consagrou como o grande garantidor de nossa soberania — declarou.

O senador ressaltou que a trajetória do Duque de Caxias simboliza o sacrifício pessoal em favor da nação, servindo como exemplo para as gerações atuais. Ele disse que o Exército continua a desempenhar papel "indispensável" na preservação da soberania e no cumprimento da missão constitucional.

— Ao celebrarmos a vida e a obra de Caxias, celebramos, em verdade, os valores fundacionais do Brasil: a disciplina que não se dobra, a lealdade que não vacila, a coragem que não se esgota e a esperança que não se extingue. Que seu belo exemplo inspire os militares de hoje e de amanhã. Que inspire também cada homem e cada mulher que compreende que servir ao Brasil é a mais elevada honra e o mais nobre dever — concluiu.

