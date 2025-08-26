WhatsApp

Senado Federal

Aprovado projeto que oficializa o nome da Lei Maria da Penha

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (26) o projeto que oficializa o nome "Lei Maria da Penha" para a Lei 11.340, de 2006 , que trata da ...

26/08/2025 19h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Lei passará a carregar oficialmente o nome da mulher que a inspirou - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Lei passará a carregar oficialmente o nome da mulher que a inspirou - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (26) o projeto que oficializa o nome "Lei Maria da Penha" para a Lei 11.340, de 2006 , que trata da violência doméstica e familiar contra a mulher. Apesar de amplamente conhecido, o nome nunca esteve presente no texto legal. Com a aprovação, o PL 5.178/2023 segue agora para sanção presidencial.

O projeto, que é da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), recebeu relatório favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR) na Comissão de Direitos Humanos (CDH).

A legislação foi popularmente batizada em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica cearense que ficou paraplégica após tentativa de assassinato pelo ex-marido. Ela se tornou símbolo do enfrentamento da violência contra a mulher ao levar seu caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), alegando que o Brasil foi conivente com o criminoso. A comissão responsabilizou o país pela violação dos direitos de Maria da Penha e recomendou o aprimoramento da legislação.

Lei Maria da Penha

A pressão internacional levou à criação da Lei 11.340, considerada um marco no combate à violência contra a mulher no país. O textoalterou o Código Penal para estabelecer medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor, além de prever penas mais duras para crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar.

