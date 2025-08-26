WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Ponto Grill
Sala
Niederle
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Folha Popular
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Lazzaretti
Raffaelli
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Meganet
Seco
Senado Federal

Senado vai questionar medidas do STF contra Marcos do Val, avisa Davi

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou ao Plenário nesta terça-feira (26) que a Casa vai ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com...

26/08/2025 19h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Davi lembrou que a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF cabe ao presidente do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Davi lembrou que a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF cabe ao presidente do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou ao Plenário nesta terça-feira (26) que a Casa vai ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com recurso em que questiona as medidas cautelares contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

— Esta semana nós entraremos com recurso no Supremo Tribunal Federal para questionar as medidas adotadas contra o senador Marcos do Val — disse Davi.

Marcos do Val está cumprindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, com o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. Também está com suas redes sociais bloqueadas.

Davi também voltou a afirmar que a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF cabe única e exclusivamente ao presidente do Senado. Ele disse que todos os pedidos de impeachment protocolados são analisados pelos advogados da Casa.

— É uma prerrogativa do presidente da Casa e cabe a análise jurídica da Advocacia do Senado Federal se há justa causa, dentro da Lei de Impeachment estabelecida 70 anos atrás no Brasil — afirmou o presidente do Senado.

As observações de Davi foram feitas após cobrança do senador Eduardo Girão (Novo-CE) em relação aos direitos do colega Marcos do Val.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Os textos seguem para promulgação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Teresa Leitão destaca visita de Lula a Pernambuco e ações do governo no estado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.1 km/h

Vento

70%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Sala
Fitness
Unimed
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Império
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Ipiranga
APPATA
Império
Fitness
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Sala
APPATA
Mercado do povo
Seco
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicoob
Unimed
Império
F&J Santos
Últimas notícias
Há 12 minutos Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
Há 12 minutos Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Há 12 minutos Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Há 12 minutos Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
Há 12 minutos Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Império
Ipiranga
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
APPATA
Fitness
Sicoob
Sala
Mercado Balestrin
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Sicredi
Fitness
Meganet
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Tarzan
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados