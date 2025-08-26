WhatsApp

Senado Federal

Teresa Leitão destaca visita de Lula a Pernambuco e ações do governo no estado

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), afirmou que a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silv...

26/08/2025 19h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A senadora Teresa Leitão (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), afirmou que a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pernambuco, há cerca de duas semanas, já trouxe avanços concretos para a população.

Entre as ações realizadas na ocasião, a senadora citou a entrega de títulos de propriedade em Brasília Teimosa, bairro de Recife, e a inauguração da fábrica de hemoderivados da Hemobrás no município de Goiana.

— Lula voltou a Brasília Teimosa para entregar 599 títulos de regularização fundiária de interesse social às famílias da localidade. A entrega marca um avanço histórico no processo de regularização fundiária, priorizando mulheres chefes de família, que receberam 66% dos títulos. A regularização dará segurança jurídica, garantia de direito à moradia, acesso a serviços públicos e qualidade de vida. E, mais do que isso, torna a vida de cada uma dessas famílias mais digna — declarou ela.

A senadora também ressaltou o investimento de R$ 1,9 bilhão na fábrica da Hemobrás em Goiana — que, segundo ela, dará ao país autonomia na produção de hemoderivados e permitirá uma economia de R$ 1 bilhão com importações. Teresa disse que Pernambuco terá papel estratégico na produção de medicamentos de alto custo.

— Agradeço ao presidente Lula e aos integrantes do seu governo por mobilizarem políticas públicas que colocam a dignidade e a vida das pessoas no centro de suas decisões. O povo pernambucano os recebeu e sempre os receberá de braços abertos e com muita gratidão, reconhecendo os acertos do seu governo, reconhecendo a retomada da saúde pública, reconhecendo o reposicionamento que está sendo dado ao SUS com Projeto Mais Médicos Especialistas.

