WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
Fitness
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Seco
Niederle
Folha Popular
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
APPATA
Império
Ipiranga
Raffaelli
Câmara

PEC das prerrogativas parlamentares divide o Plenário, diz líder do PT

Prioridade do governo, segundo o líder, é votar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil

26/08/2025 19h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Marina Ramos / Câmara dos Deputados
Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), afirmou que a PEC das Prerrogativas ( PEC 3/21 ) divide o Plenário da Câmara. Para ele, não é o momento de "acirrar conflitos institucionais". O deputado falou a jornalistas após a reunião de líderes desta terça-feira (26). Durante a reunião, ficou definido que a proposta será votada na semana que vem.

Farias lembrou do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que começa na próxima semana, e que o papel da Câmara deve ser de muita tranquilidade e de alerta institucional para evitar "perturbação da ordem e descontrole das ações no Parlamento".

“Isso é muito importante. Nossa posição é de não embarcar em nenhuma aventura que alimente o clima de acirramento”, disse.

O parlamentar afirmou que a prioridade do governo é votar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, sem mexer nas compensações, como a taxação dos mais ricos, como prevê o texto ( PL 1087/25 ).

Calendário
Ele informou ainda que até quinta-feira o presidente da Câmara, Hugo Motta, deve se reunir com a ministra Gleisi Hoffman e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para definir um calendário de votação das duas Casas para que o projeto seja aprovado até o final de setembro.

A líder do Psol, deputada Talíria Petrone (RJ), também defendeu a votação do projeto de isenção do Imposto de Renda. Segundo ela, este não é o momento político adequado para votar a PEC 3/21 . “Essa tensão não interessa a nenhum campo político e há um julgamento em curso que chega em muitos agentes políticos. Eu não vejo problemas de discutir a garantia das prerrogativas, mas não agora”, defendeu.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputados aprovam regime de urgência para três projetos de lei
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.1 km/h

Vento

70%

Umidade

Mercado Balestrin
Meganet
Império
Mecânica Jaime
Sicredi
Ponto Grill
Raffaelli
Seco
Unimed
APPATA
Sala
Fitness
Ipiranga
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Tarzan
F&J Santos
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
F&J Santos
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Unimed
Império
Ponto Grill
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Unimed
Império
Rádio Municipal
Fitness
Sala
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Últimas notícias
Há 10 minutos Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
Há 10 minutos Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Há 10 minutos Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Há 10 minutos Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
Há 10 minutos Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seu Manoel
Império
Sicoob
Meganet
Seco
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Ipiranga
Mercado do povo
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
APPATA
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Sala
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Raffaelli
Sicredi
Império
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Império
Mercado Balestrin
Sala
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Seco
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados