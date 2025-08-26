WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Sala
Niederle
Rádio Municipal
Seco
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicoob
Seu Manoel
Câmara

Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe

Proposta será votada no Plenário

26/08/2025 20h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei Complementar (PLP) 143/20 , que permite aos entes federativos pagarem direitos remuneratórios relacionados ao tempo de serviço congelados durante a pandemia de Covid-19.

De autoria da ex-deputada e atual senadora Professora Dorinha Seabra Rezende, o texto muda a legislação publicada em 28 de maio de 2020 ( Lei Complementar 173/20 ) que vinculava o recebimento de recursos federais para enfrentamento da pandemia ao congelamento de aumentos salariais até 31 de dezembro de 2021.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputados aprovam regime de urgência para três projetos de lei
Marina Ramos / Câmara dos Deputados PEC das prerrogativas parlamentares divide o Plenário, diz líder do PT
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.1 km/h

Vento

70%

Umidade

Seco
Império
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Unimed
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Mercado Balestrin
Fitness
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Sala
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Império
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Ipiranga
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
Império
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Agro Niederle
Unimed
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 13 segundos Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
Há 15 segundos Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Há 18 segundos Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Há 21 segundos Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
Há 24 segundos Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Império
Sicoob
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seco
Ipiranga
Sala
Raffaelli
APPATA
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Sicredi
Sala
Seu Manoel
Fitness
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicoob
Seco
Império
Tarzan
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Seco
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados