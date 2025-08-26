WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Império
Raffaelli
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Niederle
Unimed
Meganet
Ponto Grill
Fitness
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Folha Popular
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sala
Senado Federal

Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios

O Senado aprovou nesta terça-feira (26), em Plenário, cinco autorizações para empréstimos internacionais a estados e municípios com garantia da Uni...

26/08/2025 20h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Os textos seguem para promulgação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Os textos seguem para promulgação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado aprovou nesta terça-feira (26), em Plenário, cinco autorizações para empréstimos internacionais a estados e municípios com garantia da União. Os projetos de resolução haviam sido aprovados pela manhã na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e foram votadas com urgência pelo Plenário. Os textos vão à promulgação.

Foram aprovadas as seguintes operações:

  • PRS 33/2025 – Empréstimo do governo do Pará junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de US$ 100 milhões (R$ 543 milhões) para financiar o projeto Educação por Todo o Pará. O projeto busca ampliar e modernizar escolas, além de aumentar o número de vagas para alunos. O relator foi o senador Jader Barbalho (MDB-PA).
  • PRS 34/2025 - Empréstimo do governo de Sergipe de US$ 53,6 milhões (o equivalente a R$ 287,8 milhões) junto ao Banco Mundial (Bird). Os recursos vão financiar o programa Sergipe Digital, Conectado e Sustentável (Conecta-se), que busca ampliar o acesso à internet, modernizar serviços públicos e incentivar soluções de energia limpa. O relator foi o senador Rogério Carvalho (PT-SE).
  • PRS 35/2025 – Empréstimo de US$ 120 milhões (o equivalente a R$ 651,7 milhões) para o estado de Santa Catarina. Os recursos, emprestados pelo Bird, vão financiar o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar (SC Rural 2). O programa prevê apoio a agricultores de comunidades rurais e pesqueiras na adoção de práticas sustentáveis, incentivo a inovações agroalimentares e melhorias em estradas vicinais para facilitar o escoamento da produção. O relator foi o senador Esperidião Amin (PP-SC).
  • PRS 36/2025 - Também para Santa Catarina, o Bird vai emprestar US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão), que serão usados no Programa de Recuperação e Manutenção Segura e Resiliente de Rodovias Estaduais (Estrada Boa). O projeto prevê a revitalização de cerca de 2 mil quilômetros de rodovias e a pavimentação de 360 quilômetros de estradas de terra. O relator também foi o senador Esperidião Amin.
  • PRS 37/2025 – Financiamento de US$ 40 milhões (o que equivale a R$ 217 milhões) para a a cidade de Arapiraca (AL) junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). O dinheiro será empregado no Programa Arapiraca para Todos, que prevê obras em ruas e calçadas, construção de ciclovias e moradias de interesse social em bairros vulneráveis, além da reconexão de áreas periféricas ao centro urbano, entre outras ações. O relator foi o senador Fernando Farias (MDB-AL).

Autorização

De acordo com a Constituição, cabe ao Senado autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal, e dos municípios, além de dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Teresa Leitão destaca visita de Lula a Pernambuco e ações do governo no estado
Na presidência, Davi transmitiu informação durante sessão desta terça - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Proteção de crianças no ambiente digital será votada na quarta, anuncia Davi
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.1 km/h

Vento

70%

Umidade

Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seco
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Ipiranga
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Império
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Mercado do povo
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Seco
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Últimas notícias
Há 5 segundos Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
Há 7 segundos Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Há 10 segundos Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Há 13 segundos Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
Há 16 segundos Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Seco
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Sicredi
Meganet
Império
Sala
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Seu Manoel
Império
Sicredi
Ipiranga
Ipiranga
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Raffaelli
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Império
Seco
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Sala
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados