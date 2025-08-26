WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Unimed
Sicoob
Fitness
Sala
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Tarzan
Niederle
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Folha Popular
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Seco
Senado Federal

Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa

Em pronunciamento nesta terça-feira (26), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou o projeto de lei complementar que altera a forma de contag...

26/08/2025 20h21
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento nesta terça-feira (26), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou o projeto de lei complementar que altera a forma de contagem do prazo de inelegibilidade. O PLP 192/2023 antecipa o início da contagem para a condenação ou renúncia e unifica o período em oito anos, com limite de 12 anos em caso de múltiplas condenações. O texto deve ser votado no Plenário do Senado nesta quarta-feira (27). Segundo o parlamentar, a proposta já aprovada na Câmara enfraquece a Lei da Ficha Limpa e pode beneficiar políticos condenados por corrupção.

Cleitinho afirmou que, embora haja casos considerados injustos, a flexibilização da legislação acaba favorecendo quem já cometeu crimes contra a administração pública.

— Como tem uns aqui que eu já conheço e que vão voltar para a cena do crime, que vão voltar a fazer o que faziam, eu já estou me posicionando contrariamente — declarou.

Cleitinho também abordou o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e sugeriu uma mudança no modelo atual de indicação por meio de proposta de emenda à Constituição (PEC). Ele defendeu que os nomes para o STF sejam oriundos de uma lista tríplice formada por Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Ministério Público Federal, e não indicados exclusivamente pelo presidente da República.

— Eu, nunca na minha vida, teria coragem de indicar um advogado pessoal meu. Jamais na minha vida, porque, para mim, o princípio da administração pública se chama transparência — disse, em referência à indicação pelo presidente Lula ao STF do seu ex-advogado, o ministro Cristiano Zanin.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Os textos seguem para promulgação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Teresa Leitão destaca visita de Lula a Pernambuco e ações do governo no estado
Na presidência, Davi transmitiu informação durante sessão desta terça - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Proteção de crianças no ambiente digital será votada na quarta, anuncia Davi
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h08
13°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
12°

Sensação

2.1 km/h

Vento

70%

Umidade

Agro Niederle
Unimed
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Sala
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Império
Meganet
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Fitness
Império
Unimed
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Meganet
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
APPATA
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Últimas notícias
Há 15 segundos Senado votará amanhã projeto contra adultização de crianças nas redes
Há 17 segundos Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Há 20 segundos Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Há 23 segundos Senado aprova autorizações de empréstimos para estados e municípios
Há 26 segundos Câmara analisa projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia; acompanhe
Império
Sicoob
Ipiranga
Seco
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
4
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Sala
Seu Manoel
Império
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Unimed
Seco
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Unimed
Seu Manoel
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
Império
Sicredi
Ponto Grill
Sala
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados