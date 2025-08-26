WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
Seco
Império
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Sala
Niederle
APPATA
Seu Manoel
Unimed
Folha Popular
Meganet
Ipiranga
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Senado Federal

Lucas Barreto critica aumento da energia no Amapá

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) criticou o novo reajuste da tarifa de energia elétrica anunc...

26/08/2025 21h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) criticou o novo reajuste da tarifa de energia elétrica anunciado no Amapá. Ele também defendeu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a atuação da empresa CEEE Equatorial no estado.

O parlamentar disse que o aumento pode variar entre 12% e 20%. Ele considera o aumento abusivo, uma vez que, segundo ele, o estado produz três vezes mais energia do que consome.

— É um absurdo mais um aumento para o povo sofrido do Amapá. Nós não vamos concordar com isso. Vamos mobilizar toda a nossa bancada, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre [que é do Amapá], para que não haja esse aumento.

Lucas Barreto ressaltou que parte da população do Amapá enfrenta dificuldades para pagar as contas de luz.

— Só para se ter ideia, lá nos conjuntos habitacionais as pessoas que ganham Bolsa Família recebem R$ 600, e a conta de luz é de R$ 700, R$ 800. Tem gente que já tem uma dívida de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil de conta de luz. Ninguém vai conseguir pagar. Eu tenho aqui um pedido de CPI nesta Casa e queria pedir que esse pedido fosse pautado. Até agora não fui informado do porquê de ele ainda não estar na pauta — protestou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Izalci cobra transparência na CPMI do INSS
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Girão: 10 das 12 cidades mais violentas do país estão em estados governados pelo PT
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
11°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
10°

Sensação

1.87 km/h

Vento

65%

Umidade

Tarzan
Meganet
Império
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Seco
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Mercado Balestrin
APPATA
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Império
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
Unimed
Lazzaretti
Império
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Últimas notícias
Há 26 minutos Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
Há 26 minutos Comissão aprova projeto de incentivo à pesquisa agropecuária
Há 26 minutos Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial
Há 1 hora Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19
Há 1 hora Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
Fitness
Seco
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Unimed
Agro Niederle
Mercado Balestrin
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Meganet
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Sala
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Seco
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
F&J Santos
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
F&J Santos
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Mercado do povo
Lazzaretti
Seu Manoel
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados