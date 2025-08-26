Lucas Barreto critica aumento da energia no Amapá

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), o senador Lucas Barreto (PSD-AP) criticou o novo reajuste da tarifa de energia elétrica anunciado no Amapá. Ele também defendeu a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar a atuação da empresa CEEE Equatorial no estado.

O parlamentar disse que o aumento pode variar entre 12% e 20%. Ele considera o aumento abusivo, uma vez que, segundo ele, o estado produz três vezes mais energia do que consome.

— É um absurdo mais um aumento para o povo sofrido do Amapá. Nós não vamos concordar com isso. Vamos mobilizar toda a nossa bancada, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre [que é do Amapá], para que não haja esse aumento.

Lucas Barreto ressaltou que parte da população do Amapá enfrenta dificuldades para pagar as contas de luz.

— Só para se ter ideia, lá nos conjuntos habitacionais as pessoas que ganham Bolsa Família recebem R$ 600, e a conta de luz é de R$ 700, R$ 800. Tem gente que já tem uma dívida de R$ 10 mil, R$ 20 mil, R$ 30 mil de conta de luz. Ninguém vai conseguir pagar. Eu tenho aqui um pedido de CPI nesta Casa e queria pedir que esse pedido fosse pautado. Até agora não fui informado do porquê de ele ainda não estar na pauta — protestou.