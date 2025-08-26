WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Ipiranga
Rádio Municipal
Tarzan
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Niederle
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Unimed
Sicoob
APPATA
Senado Federal

Izalci cobra transparência na CPMI do INSS

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), defendeu transparência nas ações da Comissão Parlamentar Mist...

26/08/2025 21h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Izalci Lucas (PL-DF), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (26), defendeu transparência nas ações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga descontos indevidos nos benefícios pagos a aposentados e pensionistas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O senador destacou a aprovação do plano de trabalho do colegiado, que prevê a convocação de ex-presidentes do INSS, além de ministros que ocuparam cargos desde o governo Dilma Rousseff até a atual gestão.

Segundo ele, também serão chamados dirigentes de entidades sindicais e associativas envolvidos nos descontos questionados, bem como representantes da Dataprev. O parlamentar lembrou que o objetivo da comissão é investigar irregularidades sem seletividade, responsabilizando os envolvidos independentemente de alinhamentos políticos.

— Nós não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, seja de esquerda, seja de direita, seja de qualquer governo. Errou, tem que pagar pelo erro. Na quinta-feira que vem, a gente começa os trabalhos. Foi acordado de convidarmos, primeiro, todos os ministros do período da presidenta Dilma até agora. Da mesma forma, a convocação de todos os presidentes do INSS. Nós estaremos munidos das informações da AGU, da CGU, da Polícia Federal e de alguns inquéritos que já estão tramitando — declarou.

O senador criticou a falta de fiscalização da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre as entidades que recebem recursos de descontos associativos. Izalci apresentou dados que, segundo ele, revelam a concentração bilionária de recursos direcionados a organizações sindicais. O parlamentar afirmou que, entre 2014 e 2024, apenas oito entidades receberam cerca de R$ 5,4 bilhões por meio de descontos associativos.

Ele destacou que somente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ligada à CUT, concentrou sozinha R$ 4,4 bilhões. Para o senador, a ausência de auditorias periódicas facilitou a manutenção de convênios irregulares e favoreceu práticas que penalizam os aposentados.

— Entidades como a Contag e o Sindnapi, historicamente entre os maiores beneficiários dos descontos associativos, descumpriram a Instrução Normativa 162, de 2024. Essa legislação veda a participação, nos órgãos de direção, de pessoas com parentesco até segundo grau com membros de Poder. Apesar de declararem o cumprimento integral desses requisitos, a realidade demonstra o contrário. Não é perseguição, eles descumpriram a lei. O que nós queremos é desvendar todos esses mistérios que estão acontecendo aí — disse.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Lucas Barreto critica aumento da energia no Amapá
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Girão: 10 das 12 cidades mais violentas do país estão em estados governados pelo PT
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Cleitinho critica projeto que altera Lei da Ficha Limpa
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
11°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
10°

Sensação

1.87 km/h

Vento

65%

Umidade

Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
Império
F&J Santos
Seco
APPATA
Sala
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Ipiranga
Meganet
Tarzan
Império
Unimed
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Sala
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Sicoob
Sala
Sicredi
Ipiranga
Fitness
APPATA
Raffaelli
Seco
Meganet
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 38 minutos Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
Há 38 minutos Comissão aprova projeto de incentivo à pesquisa agropecuária
Há 38 minutos Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial
Há 1 hora Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19
Há 1 hora Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
Agro Niederle
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicredi
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Unimed
APPATA
Império
Tarzan
Fitness
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Rádio Municipal
Seco
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
Império
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
Sicredi
Ipiranga
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Império
Seco
Tarzan
Ipiranga
F&J Santos
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados