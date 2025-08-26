WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Lazzaretti
Raffaelli
Folha Popular
Rádio Municipal
Seco
Sicredi
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Sala
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Câmara

Comissão aprova projeto de incentivo à pesquisa agropecuária

Proposta segue em análise na Câmara

26/08/2025 22h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria um sistema de incentivos para estimular a pesquisa e inovação agropecuária.

O projeto recebe o nome do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli (1936-2023), que teve papel fundamental na modernização da Embrapa na década de 1970. Além dessa instituição, o projeto beneficia universidades públicas e privadas e outras entidades que realizam pesquisa agropecuária.

O texto aprovado – um substitutivo elaborado pelo relator, deputado Tião Medeiros (PP-PR), sobre o projeto original ( PL 380/25 ), do deputado Zé Vitor (PL-MG) – combina renúncia fiscal com a criação de um fundo, que receberá também recursos de loterias e fundos regionais.

Mecanismos
 O projeto cria dois instrumentos principais:

  • o Programa Nacional de Apoio à Pesquisa e Inovação Agropecuária (Pronapa), que vai captar e direcionar recursos para a pesquisa agropecuária; e
  • o Fundo Nacional de Apoio à Pesquisa e Inovação Agropecuária (Funapa), administrado pelo Ministério da Agricultura, que vai financiar os projetos de pesquisa, nas modalidades reembolsável e não reembolsável.

O Funapa poderá receber doações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do Imposto de Renda (IR), para financiar pesquisas em agricultura, pecuária, aquicultura e outras áreas. As doações também poderão ser feitas ao Fundo Setorial do Agronegócio (CT-Agronegócio).

Incentivo
 As deduções no IR podem chegar a 80% para pessoas físicas e 40% para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Os limites máximos serão definidos anualmente pelo Executivo. Além das doações ao IR, o Funapa terá outras fontes, como 5% da arrecadação obtida com as apostas de quota fixa (bets).

Para garantir a transparência no uso dos recursos, o projeto prevê contas bancárias específicas em nome do beneficiário – a instituição que recebeu o aporte para fazer pesquisas –, além de sanções em caso de fraude ou irregularidade.

O relator destacou a importância de aprovação da Lei Paolinelli. Segundo Tião Medeiros, a proposta ajuda a enfrentar a instabilidade no financiamento da pesquisa agropecuária. “O projeto pretende garantir previsibilidade no aporte continuado de recursos para a modernização e o funcionamento de laboratórios e campos experimentais”, disse.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Depois, seguirá para o Plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araújo/Câmara dos Deputados Deputados e especialistas defendem envolvimento amplo no combate da adultização infantil
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que libera pagamentos congelados a servidores em razão da pandemia
Michel Jesus / Câmara dos Deputados Debate na Câmara aponta tecnologia como solução para extravio de bagagens
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
11°
Tempo nublado Máxima: 15° - Mínima:
10°

Sensação

1.87 km/h

Vento

65%

Umidade

Império
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Ipiranga
Império
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Tarzan
Sicoob
Seco
Lazzaretti
Raffaelli
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 39 minutos Justiça mantém prisão da dupla que furtou alemães em Copacabana
Há 39 minutos Comissão aprova projeto de incentivo à pesquisa agropecuária
Há 39 minutos Vieira: não há negociação com EUA que envolva interferência judicial
Há 1 hora Rio de Janeiro apresenta queda nos casos de internações por covid-19
Há 1 hora Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Império
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 5 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 4 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 6 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Meganet
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Unimed
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Império
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Ponto Grill
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Seco
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados