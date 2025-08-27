RS tem o maior número de escolas estaduais entre as 50 melhores instituições de acesso universal do país

O Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro com o maior número de escolas estaduais entre as 50 melhores notas de instituições de acesso universal no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Ao todo, 12 escolas do Estado figuram na lista nacional de destaques entre aquelas que não realizam processo seletivo para escolha dos estudantes. São elas:

Escola Guilherme Exner, de Presidente Lucena

Escola Dante Grossi, de Garibaldi

Escola 25 de Maio, de Imigrante

Escola Antônio Stella, de Ibiraiaras

Escola 20 de Setembro, de Caiçara

Escola Costa e Silva, de Áurea

Escola 10 de Setembro, de Dois Irmãos

Escola Fernando Ferrari, de Campo Bom

Escola São Pio X, de Farroupilha

Escola Dionísio Lothario Chassot, de Tapera

Escola Ildefonso Simões Lopes, de Osório

Escola João XXIII, de Campina das Missões

Entre as instituições, destaque para a Escola Estadual Guilherme Exner, que atingiu a nota média de 632,8 pontos – a mais alta entre as escolas públicas de todo o Brasil sem processo seletivo para escolha dos estudantes. Além disso, no âmbito das escolas estaduais e incluindo as instituições que realizam esse processo seletivo, o Colégio Tiradentes de Ijuí ficou em primeiro lugar no país .

Participação recorde no Enem 2024

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 70.429 estudantes gaúchos concluintes do Ensino Médio em escolas públicas se inscreveram para realizar as provas no ano passado, o que corresponde a cerca de 89% do total de concluintes.

Em 2023, por sua vez, cerca de 26 mil alunos se inscreveram para o Enem. Ou seja, os números quase triplicaram de um ano para o outro.

O número de estudantes que efetivamente realizou a prova foi quase o triplo de 2021 e 75% a mais que a média dos dois anos anteriores (2022 e 2023). Mesmo com um número muito superior de participantes, a Rede Estadual obteve a segunda maior média de desempenho dentre as escolas estaduais do país no Enem 2024.

Para incentivar que a inscrição se convertesse em participação, a Seduc promoveu um movimento de mobilização, com a campanha "Vamo pra Cima". As ações incluíram:

caravanas que percorreram todas as 30 Coordenadorias Regionais de Educação;

materiais didáticos;

aulões on-line com professores youtubers de renome nacional;

e distribuição de kits de alimentação e auxílio-transporte nos dias do exame.

Prioridade

Desde 2019, o governo do Estado investiu mais de R$ 580 milhões em obras nas escolas estaduais. Pelo Programa Agiliza, que faz repasses diretamente à gestão escolar, já foram destinados mais de R$ 500 milhões que melhoraram a estrutura das escolas. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

O governo também criou o Todo Jovem na Escola, programa que oferece auxílios financeiros para estudantes em vulnerabilidade social; voltou a fazer concursos para professores; e garantiu o pagamento do Piso Nacional do Magistério.