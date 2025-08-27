WhatsApp

Educação

Colégio Tiradentes de Ijuí conquista primeiro lugar do Enem 2024 entre escolas estaduais do Brasil

O Colégio Tiradentes de Ijuí, pertencente à Rede Estadual, atingiu a maior média do Brasil entre as escolas públicas estaduais no Exame Nacional do...

27/08/2025 07h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Eduardo Leite e secretária da Educação, Raquel Teixeira, estiveram em Novo Hamburgo para evento sobre o Saeb no mês de agosto -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Eduardo Leite e secretária da Educação, Raquel Teixeira, estiveram em Novo Hamburgo para evento sobre o Saeb no mês de agosto -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O Colégio Tiradentes de Ijuí, pertencente à Rede Estadual, atingiu a maior média do Brasil entre as escolas públicas estaduais no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024, alcançando a marca de 716,4 pontos. No ranking geral de escolas públicas, incluindo as federais, ficou em quarto lugar, sendo a única estadual entre as quatro primeiras. No total, 69 estudantes do colégio realizaram as provas em 2024.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o compromisso do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Resultado esperado

O desempenho não é um caso isolado. Todas as oito unidades da Rede Tiradentes no Estado figuram entre as dez melhores escolas públicas estaduais do Rio Grande do Sul, com destaque para Passo Fundo (679,5), Santo Ângelo (676,5 pontos) e Pelotas (655,6). Os Colégios Tiradentes se inserem dentro do Departamento de Ensino da Brigada Militar, com sede em Porto Alegre.

Com cerca de 260 estudantes, o Colégio Tiradentes de Ijuí possui ainda práticas como a realização de ao menos dois simulados do Enem por trimestre. Além do foco acadêmico, o colégio busca desenvolver o protagonismo dos jovens por meio de funções de liderança no Batalhão de Alunos. O modelo atende tanto filhos de policiais e bombeiros militares quanto da comunidade em geral.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados