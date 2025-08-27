WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Ipiranga
Folha Popular
Sala
Ponto Grill
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Seco
Mercado do povo
Niederle
Direitos Humanos

Violência digital contra mulheres atinge níveis alarmantes

É o que mostra pesquisa divulgada pelo Instituto Marielle Franco

27/08/2025 08h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O Instituto Marielle Franco (IMF) lança nesta quarta-feira (27), às 19h, no salão nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília, a pesquisa inédita “Regime de ameaça: a violência política de gênero e raça no âmbito digital (2025 )”, que mostra a dimensão e a gravidade dos ataques direcionados a mulheres negras no cenário político brasileiro.

O estudo mostra que a violência política digital não é pontual, mas sistêmica e coordenada. Entre os casos mapeados, 71% das ameaças envolveram morte ou estupro, e 63% das ameaças de morte faziam referência direta ao assassinato de Marielle Franco, revelando um padrão simbólico e violento que transforma esse feminicídio político em uma advertência brutal às mulheres negras que ousam disputar o poder.

A maioria das vítimas é formada por mulheres negras cis, trans e travestis, LGBTQIA+, periféricas, defensoras de direitos humanos, parlamentares, candidatas e ativistas. A sistematização dos dados foi obtida a partir de atendimentos feitos pelo Instituto Marielle Franco, em parceria com o Instituto Alziras, o portal AzMina, o coletivo Vote LGBT, o centro de pesquisa Internet LAB, além de dados captados da Justiça Global e Terra de Direitos.

“São mulheres que carregam, na vida e na luta, a base que sustenta este país, mas seguem invisibilizadas. A violência que atinge cada uma delas é também uma violência contra a democracia”, afirma Luyara Franco, diretora executiva do IMF e filha de Marielle.

A pesquisa também faz recomendações concretas, como a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça, que deverá orientar ações do Estado, do Legislativo, da sociedade civil e das plataformas digitais para garantir a proteção de mulheres negras na política.

De acordo com Luyara, o levantamento comprova, com dados, que a violência política digital contra mulheres negras não é isolada, mas parte de um sistema que busca afastar essas mulheres da vida pública.

"Queremos que essa publicação sirva de base para ações concretas de proteção e para responsabilizar agressores e plataformas digitais. Nosso compromisso é com a memória, a justiça e a construção de um país em que as mulheres possam existir e disputar espaços políticos sem medo”.

Criação

Inaugurado em 2019, o Instituto Marielle Franco é uma organização sem fins lucrativos, criada pela família da vereadora, com o objetivo de defender a memória e multiplicar seu legado, além de inspirar, conectar e potencializar mulheres negras, pessoas LGBTQIA+ e periféricas a seguirem em busca de um mundo mais justo e igualitário.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Bruno Peres/Agência Brasil Denúncias 100 de pedofilia na internet pelo Disque aumentam em agosto
© Bruno Peres/Agência Brasil Denúncias pelo Disque 100 de pedofilia na internet aumentam em agosto
© Paulo Pinto/Agência Brasil Familiares e movimentos fazem ato pelos 10 anos da chacina de Osasco
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h08
13°
Parcialmente nublado Máxima: 22° - Mínima:
12°

Sensação

1.89 km/h

Vento

82%

Umidade

F&J Santos
Sicredi
Meganet
Seu Manoel
Fitness
Mercado Balestrin
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
APPATA
Agro Niederle
Ipiranga
Seco
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Império
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
APPATA
Unimed
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Sicoob
Fitness
Raffaelli
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Vista Gaúcha - RS
Vista Gaúcha inaugura academia em parceria com a Prefeitura
Raffaelli
APPATA
Meganet
Tarzan
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Seco
Sala
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 12 minutos CAS aprova inclusão da imunoterapia nos tratamentos de câncer
Há 12 minutos Câmara pode votar PEC das Prerrogativas nesta quarta-feira
Há 12 minutos Plenário deve analisar acordos internacionais na quinta
Há 1 hora Comissão aprova projeto que regulamenta profissão de mestre e instrutor de artes marciais e defesa pessoal
Há 2 horas Violência digital contra mulheres atinge níveis alarmantes
Império
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Sicoob
Tarzan
APPATA
Sala
Ipiranga
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 5 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 4 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Lazzaretti
Tarzan
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Fitness
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Meganet
Sicredi
Unimed
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados