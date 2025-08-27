WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Sala
Folha Popular
Seu Manoel
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Câmara

“Projeto da isenção do Imposto de Renda chega muito forte ao Plenário”, afirma Motta

Para ele, o texto aprovado pela comissão especial deve ser mantido no Plenário

27/08/2025 11h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que o texto da comissão especial que debateu a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil chega forte ao Plenário para ser aprovado. Na avaliação de Motta, as compensações foram bem debatidas e a proposta da comissão deve ser mantida. Ele deu a declaração em evento promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico e pela emissora CBN para discutir propostas sobre eficiência, sustentabilidade fiscal e valorização do serviço público.

“A escolha do [ex]-presidente Lira [como relator] demonstra que colocamos alguém com interlocução com a Casa e que dialoga bem com os partidos da base aliada e da oposição. Os trabalhos cumpriram os requisitos do debate, e a aprovação por unanimidade demonstra que o trabalho foi bem feito”, afirmou Motta.

Segundo o presidente, as iniciativas para mudanças no texto serão analisadas pelos parlamentares com responsabilidade.

“Claro que teremos emendas e destaques que queiram mudar algo, mas, pela construção feita, entendo que o texto da comissão possa vir a ser mantido. Temos que aguardar, a política é dinâmica, é uma Casa plural, mas vamos enfrentar os destaques e as iniciativas para aumentar a bondade do pacote, mas a Câmara vai ter responsabilidade”, defendeu o presidente.

Articulação política
Questionado se a falha na articulação política do governo, que permitiu que a oposição dirigisse os trabalhos na CPMI do INSS, pode atrapalhar a aprovação das medidas econômicas, como a isenção do IR e a proteção das empresas diante do tarifaço americano, Motta afirmou que a falha do governo foi pontual. O presidente destacou que estão em jogo a economia, os empregos e a soberania do Brasil, e que isso é inegociável.

“O governo não acompanhou essa ausência de parlamentares e facilitou que oposição pudesse eleger o presidente. Querer trazer esse cenário pontual da CPMI para um cenário de evitar e diminuir os danos da política tarifária é exagero. É pessimista dizer que as medidas não prosperarão no Congresso. É importante lembrar que o Senado e Câmara aprovamos a lei da reciprocidade econômica por unanimidade nas duas Casas”, lembrou Motta.

“Entendo que todo brasileiro que exerce a função parlamentar tem que ter compromisso com o Brasil, e temos que estar alinhados aos Poderes Executivo e Judiciário”, afirmou Motta.

Respostas Legislativas
Hugo Motta afirmou que vai dar total prioridade à MP 1309/25 para garantir respostas legislativas e ajudar o País. Segundo ele, o texto apresenta boas medidas , porque traz abertura de crédito e diversas formas para socorrer setores impactados pelo tarifaço. Motta disse que esses setores só tem o poder público para se apoiar nas circunstâncias do momento.

O presidente afirmou que o governo brasileiro tem demonstrado interesse em dialogar com o governo americano, mas não tem visto o mesmo interesse por parte dos EUA. De acordo com o presidente Hugo Motta, as atitudes americanas desrespeitam as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo ele, a solução é manter o diálogo e a diplomacia.

“Espero que essa intransigência política possa ser ultrapassada, e o governo americano possa voltar um pouco mais para realidade e que a normalidade possa ser retomada”, afirmou.

“O mundo inteiro tem criticado o que foi feito com o nosso País, e temos, claro, que nos posicionar”, disse Motta no evento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Hugo Motta anuncia prioridade para agenda de combate à fome
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Comissão debate medidas do Brasil em relação ao conflito na Palestina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
20°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
20°

Sensação

2.23 km/h

Vento

63%

Umidade

Sicredi
Império
Ipiranga
Agro Niederle
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Seco
Mercado Balestrin
F&J Santos
Meganet
APPATA
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Sicoob
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Unimed
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado Balestrin
Tarzan
Agro Niederle
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sala
Seco
Ponto Grill
Unimed
Agro Niederle
Meganet
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Império
Rádio Municipal
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 3 minutos Divulgação de cirurgia reparadora para mulher vítima de violência avança
Há 3 minutos Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
Há 3 minutos Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Há 3 minutos Comissão de Esporte celebra legado da atleta olímpica Aída dos Santos
Há 3 minutos Avança direito a atendimento por médicas para vítima de violência
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Meganet
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
APPATA
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
F&J Santos
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Raffaelli
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Sala
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Império
Meganet
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seco
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Império
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Raffaelli
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados