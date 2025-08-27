WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Tarzan
F&J Santos
Unimed
Mecânica Jaime
Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Seco
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Folha Popular
Raffaelli
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Câmara

Comissão debate proposta que permite inscrever em serviço de proteção ao crédito o locatário inadimplente

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados debate, nesta quarta-feira (9), as implicações de projeto de lei que permite ao locador ...

27/08/2025 12h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
VadimVasenin
VadimVasenin

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados debate, nesta quarta-feira (9), as implicações de projeto de lei que permite ao locador pedir a inscrição do locatário inadimplente em cadastro de serviços de proteção ao crédito (PL 7733/17). O debate foi proposto pelos deputados Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e está marcado para as 10 horas, no plenário 8.

Veja a lista de convidados e envie suas perguntas

Os parlamentares querem reunir subsídios para avaliar os impactos do projeto para os consumidores. A proposta já foi colocada para votação e retirada da pauta da Comissão de Defesa do Consumidor em pelo menos quatro oportunidades.

O relator é deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP), que sugere a aprovação com modificações substitutivo, e deputado Gilson Marques (Novo-SC) apresentou um voto em separado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Hugo Motta anuncia prioridade para agenda de combate à fome
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Comissão debate medidas do Brasil em relação ao conflito na Palestina
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
20°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
20°

Sensação

2.23 km/h

Vento

63%

Umidade

Rádio Municipal
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Seu Manoel
Império
Sicredi
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Império
Fitness
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Sala
Tarzan
Fitness
Seco
Lazzaretti
Império
F&J Santos
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Raffaelli
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Últimas notícias
Há 4 minutos Divulgação de cirurgia reparadora para mulher vítima de violência avança
Há 4 minutos Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
Há 4 minutos Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Há 4 minutos Comissão de Esporte celebra legado da atleta olímpica Aída dos Santos
Há 4 minutos Avança direito a atendimento por médicas para vítima de violência
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicoob
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Seco
Sicredi
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Hospital Santo Antonio
Unimed
Meganet
Ipiranga
Fitness
Ponto Grill
Tarzan
Sala
Império
F&J Santos
Sicredi
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Lazzaretti
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
APPATA
Mercado Balestrin
Unimed
Ipiranga
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Meganet
Império
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados