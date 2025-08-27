Comissão debate medidas do Brasil em relação ao conflito na Palestina

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (28), medidas diplomáticas e comerciais que podem ser adotas pelo Brasil em relação à Palestina. A audiência pública será realizada às 10 horas, no plenário 3, e será interativa.

O debate atende a pedido do deputado João Daniel (PT-SE). Segundo o parlamentar, especialistas, organismos multilaterais e chefes de Estado têm classificado a situação em Gaza como crimes contra a humanidade ou genocídio.

“A realização da audiência pública tem por objetivo garantir o necessário espaço democrático e técnico para que essas propostas sejam debatidas com sobriedade, pluralidade e responsabilidade”, afirma.