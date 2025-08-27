WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Seco
Rádio Municipal
Folha Popular
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
APPATA
Fitness
Sicredi
Niederle
Ponto Grill
Império
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Câmara

Comissão debate medidas do Brasil em relação ao conflito na Palestina

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (28), medidas diplomáticas e comerciais que podem ser ado...

27/08/2025 13h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (28), medidas diplomáticas e comerciais que podem ser adotas pelo Brasil em relação à Palestina. A audiência pública será realizada às 10 horas, no plenário 3, e será interativa.

O debate atende a pedido do deputado João Daniel (PT-SE). Segundo o parlamentar, especialistas, organismos multilaterais e chefes de Estado têm classificado a situação em Gaza como crimes contra a humanidade ou genocídio.

“A realização da audiência pública tem por objetivo garantir o necessário espaço democrático e técnico para que essas propostas sejam debatidas com sobriedade, pluralidade e responsabilidade”, afirma.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Hugo Motta anuncia prioridade para agenda de combate à fome
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Projeto reconhece interesse coletivo de conselhos de segurança privada
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
20°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
20°

Sensação

2.23 km/h

Vento

63%

Umidade

Mecânica Jaime
APPATA
Império
Agro Niederle
Ponto Grill
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Meganet
Sicoob
Seco
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Raffaelli
Unimed
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Meganet
APPATA
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
Fitness
Meganet
Unimed
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Seco
Rádio Municipal
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Sala
APPATA
Últimas notícias
Há 5 minutos Divulgação de cirurgia reparadora para mulher vítima de violência avança
Há 5 minutos Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
Há 5 minutos Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado
Há 5 minutos Comissão de Esporte celebra legado da atleta olímpica Aída dos Santos
Há 5 minutos Avança direito a atendimento por médicas para vítima de violência
Tarzan
Meganet
Sala
Ipiranga
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Unimed
Seco
Império
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Seu Manoel
Seco
Império
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Unimed
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Rádio Municipal
F&J Santos
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Seco
APPATA
Império
Tarzan
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados