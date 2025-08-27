WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Niederle
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Folha Popular
Mercado Balestrin
Unimed
Ponto Grill
Mercado do povo
Meganet
Sicoob
Império
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Senado Federal

CDH aprova recomendações sobre segurança no Marajó

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (27) o relatório sobre a visita realizada à Ilha do Marajó, no Pará, em junho de 20...

27/08/2025 13h55
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Relatório aborda visita da comissão ao Marajó em junho para tratar de casos de tráfico de pessoas - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Relatório aborda visita da comissão ao Marajó em junho para tratar de casos de tráfico de pessoas - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (27) o relatório sobre a visita realizada à Ilha do Marajó, no Pará, em junho de 2025 . O documento recomenda investimentos em saúde e segurança pública na região para combater "a violência sexual, exploração do trabalho infantil e tráfico de crianças".

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), presidente da comissão, afirmou que o poder público tem pouca presença na região e que pretende voltar ao local. Segundo ela, o documento será enviado ao Ministério Público Federal.

— A diligência evidenciou uma conjuntura complexa ainda marcada por deficiências estruturais, desafios institucionais persistentes e violação de direitos humanos. O isolamento territorial do arquipélago amplia as dificuldades da ação estatal, tornando a presença parlamentar um gesto necessário.

Chamada de Missão Marajó, a diligência atendeu a requerimento de Damares ( REQ 22/2025 - CDH ).A comitiva parlamentar também contou com a presença de dos deputados federais Carlos Jordy (PL-RJ), Delegado Caveira (PL-PA) e Delegado Éder Mauro (PL-PA) e do deputado estadual Rogério Barra (PL-PA).

Damares destacou que já alertava para a situação no Marajó desde que foi ministra dos Direitos Humanos (2019-2022) e criticou a repercussão negativa sobre suas denúncias durante o período eleitoral em 2022. Segundo ela, trataram-se de ações para "desgastar políticos conservadores".

— Os preços que eu pago por isso são altos. Primeiro disseram que eu menti, que não tinha casos [de tráfico de pessoas]. Agora chegou mais um inquérito meu no Supremo Tribunal Federal [STF] dizendo que eu prevariquei. Como prevariquei? Eu criei, dentro do governo anterior, o programa de desenvolvimento territorial Abrace Marajó [revogado em 2023].

Medidas

A Polícia Civil e os conselhos tutelares da região precisam de embarcações para realizar suas atividades, segundo Damares. Ela explicou que o transporte é, em grande parte, feito através dos rios na região.

— Tem delegacia que não tem embarcação. A polícia precisa pedir barco emprestado à prefeitura. Nós temos "piratas" nos rios ligados ao crime organizado, eles são cruéis. O Conselho Tutelar também não tem barco. Tem lugar aonde o Conselho nunca foi.

Outras medidas propostas no relatório são:

  • Criação de delegacia especializada da criança e do adolescente em Breves;
  • Melhora salarial nos conselhos tutelares
  • Protocolos e fiscalização do transporte fluvial para prevenir desaparecimentos e tráfico de pessoas
  • Campanhas permanentes para registro civil da população ribeirinha
  • Ampliação da saúde itinerante e criação de um pólo de formação médica
  • Inclusão de famílias vítimas de violência em programas de proteção a testemunhas
  • Federalização das investigações sobre o caso de Elisa Rodrigues, desaparecida em 2023

Visitas

O foco das diligências foram os municípios de Breves, no sul da ilha, e Anajás, no centro. Os parlamentares visitaram famílias de crianças desaparecidas, delegacias da mulher, centros de atendimento a crianças e mulheres vítimas de violência, serviços de saúde itinerante e uma missão da Força Aérea Brasileira (FAB).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Senadores durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) nesta quarta-feira - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CCJ aprova fim de fiança para crimes relacionados à pedofilia
Presidente da CCJ, Otto Alencar apresentou relatório favorável ao PL 4.089/2023, que segue em regime de urgência para o Plenário - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Proibição a consignado sem autorização expressa do cliente vai ao Plenário
Mecias de Jesus apresentou relatório favorável ao PL 1.694/2025, que segue ao Plenário em regime de urgência - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado CCJ aprova transformação de cargos de juízes do TRT da 2ª Região em desembargadores
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h08
20°
Tempo limpo Máxima: 22° - Mínima:
20°

Sensação

2.23 km/h

Vento

63%

Umidade

Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Império
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Seco
Agro Niederle
Unimed
APPATA
Raffaelli
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Ponto Grill
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Sicredi
Império
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Sicoob
Unimed
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Ipiranga
Mercado do povo
APPATA
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Tenente Portela - RS
Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Fundo de Apoio à Cultura
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Raffaelli
Lazzaretti
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Últimas notícias
Há 26 minutos Região Celeiro terá variação nos repasses do ICMS em 2026
Há 29 minutos Homem é detido com arma de fogo e moto irregular em Três Passos
Há 38 minutos Lula assina decreto da TV 3.0; novo sistema deve começar em 2026
Há 38 minutos CDH aprova recomendações sobre segurança no Marajó
Há 38 minutos Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país
APPATA
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Sala
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Agro Niederle
Seco
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Seco
Tarzan
Sicredi
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Agro Niederle
Meganet
Império
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Unimed
Raffaelli
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Unimed
Império
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Agro Niederle
Seco
Raffaelli
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados