Comissão aprova regulamentação da atividade de operador do microcrédito orientado

Projeto continua em análise na Câmara dos Deputados

27/08/2025 14h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei para estabelecer que os profissionais que atuam nas operações e nas concessões de crédito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado não serão considerados bancários para fins trabalhistas e previdenciários.

Criado pela Lei 13.636/18 , o Programa fornece empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores sem acesso ao sistema financeiro tradicional.

Pela medida aprovada, a atividade prestada pelo profissional que atua no programa é regulada pela lei que o criou.

A comissão seguiu o parecer do relator, deputado Gilson Marques (Novo-SC), e aprovou o substitutivo da Comissão de Trabalho ao PL 5873/19 , do deputado Kim Kataguiri (União-SP).

O texto aprovado manteve, da proposta original, apenas o trecho sobre a regulamentação da atividade profissional vinculada ao programa.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) e o Plenário. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
