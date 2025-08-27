WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sala
Ponto Grill
Folha Popular
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Império
APPATA
Sicoob
Meganet
Seu Manoel
Mercado do povo
Fitness
Niederle
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Senado Federal

Audiência pública na CEsp debaterá 10 anos da Lei Profut

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou, nesta quarta-feira (27), a realização de audiência pública para marcar os dez anos da sanção da Lei 13.155, ...

27/08/2025 15h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A comissão ainda vai marcar a data da audiência - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
A comissão ainda vai marcar a data da audiência - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou, nesta quarta-feira (27), a realização de audiência pública para marcar os dez anos da sanção da Lei 13.155, de 2015 , conhecida como Lei Profut, que criou o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. A data da audiência ainda será definida pelo colegiado.

Marco para o futebol

A iniciativa partiu do senador Romário (PL-RJ), autor do requerimento ( REQ 36/2025 - CEsp ). Ele destacou que a legislação foi um marco na reestruturação financeira dos clubes, ao incentivar a gestão mais transparente, eficiente e responsável.

O programa também estimulou a adoção de práticas de governança, equilíbrio fiscal e profissionalização no setor, com reflexos na valorização do futebol nacional.

Objetivo

Segundo Romário, a audiência vai reconhecer os avanços promovidos pela lei e permitir um a realização de balanço sobre os impactos e desafios atuais.

Ele ressaltou que a proposta também reforça o papel do Parlamento na valorização da memória legislativa, no fortalecimento da governança esportiva e no compromisso com o desenvolvimento sustentável do futebol brasileiro.

Convidados

Para o debate, foram sugeridos nomes ligados à formulação e à execução da lei, além de representantes de órgãos de controle e do setor esportivo. Entre eles estão:

  • ministro do Esporte, André Fufuca;
  • advogado e ex-deputado federal, relator da medida provisória que deu origem ao Profut, Otávio Leite;
  • presidente da Autoridade Pública de Governança do Futebol (Apfut), Washington Coração Valente;
  • ex-presidente da Apfut, Luiz Mello;
  • secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinha;
  • Representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e
  • Presidentes dos clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro.
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Arns destaca Olimpíadas das Apaes no Paraná
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Moro defende independência da CPMI do INSS, mas mira governo
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Paim defende projeto de proteção de menores nas redes sociais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h08
21°
Parcialmente nublado Máxima: 22° - Mínima:
21°

Sensação

1.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Ponto Grill
Meganet
Fitness
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seco
APPATA
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Império
Seu Manoel
Raffaelli
Sala
Lazzaretti
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
APPATA
Império
Unimed
Seu Manoel
Tarzan
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Meganet
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Mercado do povo
Raffaelli
Sicoob
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Mercado do povo
F&J Santos
Sicoob
Ipiranga
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Mercado Balestrin
Meganet
Império
Sicredi
Seu Manoel
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Unimed
Seco
Raffaelli
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 4 segundos Arns destaca Olimpíadas das Apaes no Paraná
Há 6 segundos Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Há 9 segundos Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Há 12 segundos Moro defende independência da CPMI do INSS, mas mira governo
Há 14 segundos Paim defende projeto de proteção de menores nas redes sociais
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seco
Mercado do povo
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Sicoob
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Sicoob
Ipiranga
Ponto Grill
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
APPATA
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Seco
Ipiranga
Sala
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicoob
Raffaelli
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Império
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sala
Mercado do povo
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados