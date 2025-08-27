WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Império
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Seu Manoel
Rádio Municipal
Folha Popular
Seco
Meganet
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Sicredi
Niederle
APPATA
Câmara

Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de capacitismo praticado com violência

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

27/08/2025 15h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto que altera a legislação para enquadrar o capacitismo (discriminação contra pessoas com deficiência) como crime hediondo quando praticado com violência ou grave ameaça.

A proposta, nesses casos, fixa pena de reclusão de 3 a 6 anos, além de multa. O texto insere a mudança tanto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência quanto na Lei dos Crimes Hediondos .

Atualmente, a legislação já tipifica o capacitismo como crime, mas sem distinção para situações que envolvam violência ou grave ameaça.

O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Dayany Bittencourt (União-CE), ao Projeto de Lei 2513/25, do deputado Duarte Jr. (PSB-MA). A versão original alterava apenas a Lei dos Crimes Hediondos. O substitutivo ampliou o alcance, prevendo também sua inserção na Lei Brasileira de Inclusão.

Dayany Bittencourt explicou que o objetivo é consolidar o regime jurídico-protetivo das pessoas com deficiência em um diploma especializado. “A proposta envia um sinal normativo ainda mais potente sobre a prioridade do tema”, disse.

Próximos passos
 O projeto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ); e pelo Plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova admissibilidade de proposta que cria fundo para inclusão social de pretos e pardos
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que reforça direitos sexuais e reprodutivos de pessoas com deficiência
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h08
21°
Parcialmente nublado Máxima: 22° - Mínima:
21°

Sensação

1.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Ipiranga
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Fitness
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
Unimed
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Fitness
APPATA
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Seu Manoel
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Meganet
Tarzan
Império
Ponto Grill
Sicoob
Sala
Mercado Balestrin
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
APPATA
Tarzan
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Ipiranga
Raffaelli
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Fitness
Agro Niederle
Lazzaretti
Sicredi
Sicoob
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 32 segundos Arns destaca Olimpíadas das Apaes no Paraná
Há 34 segundos Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Há 37 segundos Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Há 40 segundos Moro defende independência da CPMI do INSS, mas mira governo
Há 42 segundos Paim defende projeto de proteção de menores nas redes sociais
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
F&J Santos
Seu Manoel
Agro Niederle
APPATA
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Seco
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Mercado Balestrin
Sicredi
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Império
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Seco
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Sicoob
Seu Manoel
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
APPATA
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados