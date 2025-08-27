WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Sicoob
Império
Sala
Lazzaretti
Unimed
Seco
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Folha Popular
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Niederle
Mercado do povo
Câmara

Comissão aprova projeto que reforça direitos sexuais e reprodutivos de pessoas com deficiência

Proposta segue em análise na Câmara

27/08/2025 15h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que explicita, na legislação, os direitos relativos à saúde sexual e reprodutiva das pessoas com deficiência.

A proposta ( PL 3565/20 ), que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência , assegura:

  • o respeito à vida sexual e à integridade corporal, além da autonomia para o exercício livre dos direitos sexuais e reprodutivos, com acesso a informações e serviços de saúde necessários;
  • o direito à maternidade e paternidade, inclusive por meio de métodos de reprodução assistida, garantindo acesso igualitário e sem discriminação a informações, meios e recursos disponíveis.

Mudança
 O texto inicial, apresentado pela deputada Maria Rosas (Republicanos-SP), já tratava do reconhecimento desses direitos. O substitutivo aprovado, de autoria do relator, deputado Duarte Jr. (PSB-MA), manteve a essência do texto, mas detalhou as garantias de forma mais explícita. O objetivo foi reforçar a proteção jurídica e a efetividade dos direitos sexuais e reprodutivos no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Duarte Jr. destacou a importância da medida. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a autonomia sexual e reprodutiva é expressão direta da dignidade da pessoa humana, sendo vedada qualquer restrição discriminatória”, disse.

Próximos passos
 O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), em caráter conclusivo. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova admissibilidade de proposta que cria fundo para inclusão social de pretos e pardos
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que torna hediondo o crime de capacitismo praticado com violência
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Comissão aprova Política Nacional de Agricultura Urbana
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h08
21°
Parcialmente nublado Máxima: 22° - Mínima:
21°

Sensação

1.8 km/h

Vento

60%

Umidade

F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Império
Seu Manoel
Fitness
Sala
Mercado Balestrin
Sicredi
Tarzan
Ipiranga
Ponto Grill
Seco
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Raffaelli
Seu Manoel
Meganet
APPATA
Império
Lazzaretti
Tarzan
Agro Niederle
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
F&J Santos
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Império
Seco
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Raffaelli
Sicredi
Ipiranga
Unimed
APPATA
Últimas notícias
Há 14 minutos Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Há 24 minutos Brasil abre 129,8 mil postos formais de trabalho em julho
Há 24 minutos Organizações alertam para agenda anti-indígena no Congresso Nacional
Há 24 minutos Alckmin desembarca no México e tem reunião com setor privado
Há 24 minutos Comissão aprova admissibilidade de proposta que cria fundo para inclusão social de pretos e pardos
F&J Santos
Ipiranga
Império
APPATA
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seco
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Unimed
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Fitness
Meganet
Seco
Ipiranga
Mercado Balestrin
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sala
Lazzaretti
Império
Tarzan
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Unimed
Meganet
Ipiranga
Lazzaretti
APPATA
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados