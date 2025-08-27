WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Seco
Sicredi
Império
Ponto Grill
Folha Popular
APPATA
Fitness
Raffaelli
Tarzan
Niederle
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Justiça

STF impede repatriação imediata de crianças para exterior

Decisão foi tomada por unanimidade com dois últimos votos

27/08/2025 16h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (27) impedir a entrega imediata de crianças para pais estrangeiros.

A questão foi decidida no julgamento sobre a validade de regras sobre sequestro internacional de menores de idade, que estão previstas na Convenção da Haia, ratificada pelo Brasil em 2000, para determinar a entrega de crianças a pais estrangeiros.

Conforme o entendimento da Corte, a convenção está de acordo com a Constituição. No entanto, a entrega de menores não pode ocorrer de forma automática quando existirem indícios comprováveis de violência doméstica contra as mães ou as crianças .

As regras da Convenção da Haia foram alvo de questionamento após diversos casos em que a Justiça brasileira determinou entrega a crianças e adolescentes a pais que vivem no exterior mesmo após denúncias de violência doméstica.

A situação envolve principalmente mulheres que retornam ao Brasil com os filhos para fugir de episódios de violência e são acusadas pelo ex-companheiros de sequestro internacional de crianças.

Apesar de a convenção prever que a repatriação pode ser recusada em casos de grave risco à criança, a entrega era autorizada por decisões judiciais em todo o país.

Votos

Na semana passada, o STF formou maioria para validar a proibição. Na sessão de hoje, o julgamento foi finalizado com os dois últimos votos , que foram proferidos pelos ministros Gilmar Mendes e Cármen Lúcia.

Durante a sessão, a ministra disse as situações em que as crianças são tiradas da guarda da mãe para entrega ao pai estrangeiro revelam como as mulheres ainda são tratadas como “objeto” na sociedade.

"A Constituição de 1988 teve o cuidado de enfatizar o quadro que a gente tinha e continua tendo, de desprezo, de coisificação das mulheres e das crianças, que até pouco tempo eram consideradas um objeto. Criança não tem nem vontade, não tem querer. Era isso que se acreditava”, afirmou.

Entenda

As regras da Haia foram contestadas no STF pelo antigo partido DEM em uma ação protocolada em 2009 . Para a legenda, o retorno imediato de crianças ao país de origem, principal regra da convenção, deve respeitar as garantias constitucionais brasileiras do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A legenda afirmou que a Justiça brasileira determina o retorno imediato de crianças após ser acionada por pais ou países signatários da norma internacional sem investigação prévia sobre a condição dos menores e as razões pelas quais elas foram trazidas ao Brasil pelas mães .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ Agência Brasil Zambelli segue presa na Itália após nova audiência sobre extradição
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Moraes pede à PGR parecer sobre agentes da PF na casa de Bolsonaro
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Moraes notifica governo do DF sobre monitoramento de Bolsonaro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 16h08
21°
Parcialmente nublado Máxima: 22° - Mínima:
21°

Sensação

1.8 km/h

Vento

60%

Umidade

Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Fitness
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Seco
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Meganet
Sala
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Tarzan
Ipiranga
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública sobre a Lei Aldir Blanc será realizada no Centro Cultural
Tenente Portela - RS
Rock portelense volta à cena: Show celebra 36 anos da Banda Anarquia com tributo a Eléu Dalla Nora
Unimed
Sicredi
Meganet
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
APPATA
Mecânica Jaime
Seco
Fitness
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Últimas notícias
Há 1 minuto Arns destaca Olimpíadas das Apaes no Paraná
Há 1 minuto Agentes públicos afirmam que faltam recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas
Há 1 minuto Juro alto preocupa mais que tarifaço, diz Luiz Marinho
Há 1 minuto Moro defende independência da CPMI do INSS, mas mira governo
Há 1 minuto Paim defende projeto de proteção de menores nas redes sociais
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias PF aponta que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano Para investigadores há indícios de lavagem de dinheiro
2
Há 6 dias Relatório da PF diz que Bolsonaro movimentou R$ 30,5 milhões em um ano
3
Há 5 dias Bolsonaro nega tentativa de fuga e pede revogação de prisão domiciliar
4
Há 5 dias Mendonça critica ativismo judicial e defende autocontenção da Justiça
5
Há 7 dias Município presta homenagem a figuras marcantes em seus 70 anos de história
Tarzan
Raffaelli
Seco
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Tarzan
Seu Manoel
Sala
Seco
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Sicoob
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Meganet
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
APPATA
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados